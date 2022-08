Nuevo romance en "La casa de los famosos": Nacho Casano y Daniella Navarro son novios

Faltan muy pocos días para que llegue a su fin la segunda temporada de "La casa de los famosos" y cuando parecía que ya todo estaba escrito, una nueva sorpresa ha aparecido en el programa, el romance entre el actor Nacho Casano y la actriz Daniella Navarro.

Hasta hace unas semanas, los dos participantes pertenecían a bandos diferentes, Nacho era parte del grupo de Niurka Marcos, mientras que Navarro solía formar alianzas con Laura Bozzo; sin embargo, el amor todo lo puede y ha hecho que estos dos enemigos ahora estén enamorados.

La noticia se dio a conocer este fin de semana, durante la cena de los nominados, cuando la pareja decidió confesarle al resto de sus compañeros que habían decidido darse una oportunidad en el amor.

Lee también: Marcela Mistral se arrepiente de haber tratado mal a Karely Ruiz

Como era de esperarse a Bozzo no le cayó nada bien la noticia y no sólo consideró a Daniella como una traidora, sino que aseguró que no quiere saber nada más de ella: "Yo no voy a estar de buenas con ella nunca más. Para mí está muerta y enterrada", dijo a Salvador Zerboni.

Pero los seguidores del programa también se han expresado en las redes sociales y aunque muchos de ellos defienden el amor, otros han arremetido en contra de Daniella a quien consideran como la villana de la historia, pues no ha tenido muy buenas actitudes con varios de los integrantes, entre ellas Ivonne Montero.

Mientras tanto, el mánager de ambos actores ha salido en su defensa, asegurando que pase lo que pase, ellos dos ya son ganadores pues lograron encontrarse y se llevan lo más valioso.

Lee también: Historial de abuso de Jared Leto resurge tras ser visto con Belinda