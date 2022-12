Novia de Leonardo García es testigo de que Andrés García toma dosis excesivas de medicamento

Flamina Villagrán, la novia de Leonardo García, habló de las altas dosis con las que el papá de su pareja, Andrés García, es medicado, situación de la que ha sido testigo en las diferentes ocasiones que ha tenido la oportunidad de convivir con el actor y la cual –aseguró- le parece preocupante, pues ella es médica y conoce las consecuencias que pueden traer la ingesta irregular de fármacos.

Las últimas semanas han sido complicadas para la familia García, pues luego de que el actor Ándres García fuera hospitalizado por su estado delicado de salud, las diferencias entre él, sus hijos y su esposa, Margarita Portillo, se han evidenciado a través de los medios de comunicación, pues mientras que sus hijos acusan a la pareja de su padre de medicarlo y tenerlo controlado, la esposa de García asegura que son sus hijos los que no están al tanto de la salud del actor.

Ahora, la pareja de Leonardo García, Flamina Villagrán habló de su experiencia al conocer y tratar al actor y su esposa. En una entrevista para “Ventaneando”, la cirujana plástica y música guatemalteca indicó que conoció a Andrés, a Margarita y al hijo de esta, durante semana santa, un par de meses después de que comenzara una relación con Leonardo.



“Eran las fechas de semana santa, entonces toda la familia se reunió en la casa de Don Andrés”, recordó.

En esta visita, Villagrán se percató que el actor consumía medicamentos en cantidades no convenientes, pero no sólo eso sino que –desde su perspectiva médica- eran fármacos que no tenía por qué tomar. “Hay algunos medicamentos que, en mi opinión, tendrían que ser más regulados” y aunque indicó que Leonardo sabe acerca de su postura ante esa situación, también expresó que prefería mantenerse hermética en ese tema y no entrar en detalles.

Sin embargo, reiteró que “Si había un par de medicamentos que no debería estar tomando en las dosis en que los estaba tomando, y de la manera en que se la estaban administrando”. Ante este panorama, Flamina aseguró que se alertó al percatarse en las condiciones en las que el actor se encontraba.

“Me preocupé muchísimo cuando lo vi, incluso me senté con él, a platicarles; les hablé de lo riesgoso que era y que no tendría que ser así, pero uno no se puede meter más de lo que se lo permiten”, relató.



Por otro lado, la guatemalteca estimó que Leonardo sí ha estado presente para su padre, postura contraria a la que tanto Andrés como Margarita han expresado a las cámaras, pues aseguró que su pareja quiere y respeta profundamente al actor. “Cada vez que yo iba a México, poniendo un pie en México era ir a Acapulco a ver y cuidar a su papá porque yo lo acompaña en esos viajes”, reveló.

“Yo soy doctora, entonces también lo ayudaba un poquito a ver que estuviera bien, que no le faltarán cosas” y aseguró que “Leonardo sí ha estado para su papá”.



Finalmente, Villagrán aseguró que Leonardo está muy afectado y triste, debido a la situación en que se encuentra su familia actualmente, pues hace poco trataron de contactar a la familia, en una de sus visitas a Acapulco, para que conocieran al hijo y a las tres hijas de Flamina, pero no obtuvieron respuesta.



Ante esta situación, la pareja de Leonardo consideró que lo más importante, en este momento, es que tanto padre como hijo limen asperezas, para que Andrés disfrute de la mejor manera posible sus últimos años de vida.

