Norma Pablo celebra que la belleza se diversifique en el cine

Una madre “echada pa´delante” en busca de su sobrevivencia, será el próximo personaje de Norma Pablo, la actriz nominada al Ariel por su labor en "Noche de fuego" y que forma parte de estos rostros morenos que están saltando como principales al cine mexicano.

La mexiquense participa en la cinta "El último vagón", protagonizada por Adriana Barraza y que dirige Ernesto Contreras, ahora en posproducción.

El largometraje está basado en la novela homónima publicada hace tres años, la cual sigue a un pequeño, hijo de un obrero de ferrocarril y quien desea ser maestro, descubriendo junto con otros compañeros lo maravillosa que puede ser la vida.

Lee también: Aseguran que Shakira se inspiró en esta canción para su nuevo tema con Bizarrap



La crítica literaria ha considerado a "El último vagón" como una oda a los maestros comprometidos con la enseñanza.



“Está divina, hermosa, siendo yo una de las que habitan el pueblo, que acompaña a la mamá del protagonista en todas su experiencias”, indica Norma.



“Es una mamá muy echada pa’ delante, que está con toda la gente trabajando justamente tratando de salir adelante porque son personajes, en su totalidad, que no están pensandos sobre los días que vienen, sino que construyen al día”, detalla.



"El último vagón" es una de las producciones fílmicas apoyadas por Netflix para su lanzamiento tentativo este año, sin saberse aún si tendrá corrida limitada en la pantalla grande.



La actriz de "Presencias" y "El juego de las llaves" celebra la ola de incluir en personajes fuertes a aquellos actores y actrices que tradicionalmente no estaban por el color de su piel.



Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Tenoch Huerta y Maya Zapata son algunos de quienes van encabezando la avanzada.



“Ya no es la clásica belleza, sino que estamos volteando los ojos a otro lado, ese al que no volteamos y ahora está esa coyuntura. Soy nacida en Nezahualcóyotl, pero mis padres son de Oaxaca, y me da gusto que poco a poco se esté dando reconocimiento a esas historias distintas con nosotros”, recalca.

Lee también: Niurka explota en programa en vivo y se lanza contra Maryfer Centeno