Nominan serie al Emmy y Tony Dalton se queda sin trabajo

Tony Dalton puede ser por ahora uno de los mexicanos más conocidos en el orbe gracias a su trabajo en la serie Better call Saul, recién nominada a los premios Emmy, pero como suele suceder en la vida de los actores, hoy no tiene trabajo seguro.

Luego de tres años interpretando a Lalo Salamanca, un narcotraficante a quien también le gusta el baile y la cocina, el actor no tiene proyecto por el momento, aunque sí alguna invitación.

“En mi carrera ha tocado hacer buenas chambas, como esta que es una maravillosa serie, con un buen guión, y otras horribles; la verdad, uno no escoge esas cosas, sino que lo escogen a uno. Si por mí fuera tendría una lista de directores con quienes quisiera trabajar, pero no es así la cosa, ahora por ejemplo, no tengo trabajo.

“En esto, cuando te la crees, comienzas a valer madre; esto es de altas y bajas, así que lo mejor es hacer el mejor trabajo que puedas. Puedes creerte que eres Daniel Day Lewis (Petróleo sangriento y Lincoln, ganador de tres premios Oscar), pero el tiempo te va a poner en tu propio lugar”.

El nombre de Dalton ha explotado en redes sociales desde el estreno de la última temporada de Better call Saul, precuela de Breaking bad. Durante un año tuvo que guardar silencio sobre el destino de su personaje, que no es precisamente positivo.

Y desde ayer tomó un nuevo brío, pues internautas, fans de la serie, consideran que el actor merecía una nominación al Emmy, junto con los protagonistas Bob Odenkirk y Rhea Seehorn.

“No sé eso, porque no veo redes por ser algo de doble filo: lees cosas bonitas, pero luego te mientan la madre (risas), entonces no”, comenta.

“Todo empieza con un buen guión y la verdad caí en blandito con este equipo talentoso de guionistas, no había falla (para el personaje), ya tenía todo bastante claro. Yo llegué al final, sólo soy como el piloncito de todo”.

Dalton asegura que Lalo Salamanca le ha permitido ser reconocido en calles estadounidenses, pero algo similar ha ocurrido en su carrera con sus personajes en Matando Cabos y Rebelde.

“Obviamente Lalo Salamanca es lo de ahora, pero la gente me recuerda mucho por Matando Cabos o Sr. Ávila, también por Simuladores, pero no me metí a esto por ello, sino por gustarme y trabajar”, señala el actor mexicoestadounidense.