Noel Schajris se va contra el streaming

El cantante argentino Noel Schajris busca alejarse de la forma en la que los artistas hoy en día llaman la atención de sus seguidores para que su música se escuche a través de plataformas digitales.

Sin embargo, reconoce que no todos los artistas tienen la oportunidad de hacer esto, pues el sistema en que hoy se consume música obliga a los nuevos talentos a seguir el camino de las plataformas, al no tener un público como el de él y otros artistas.

“Imagínate que el streaming es como si estuviéramos todos en un cuarto, miles y miles de artistas levantando la mano semana con semana para que los escuchen, y entonces empezamos a recurrir a cosas que no tienen nada que ver con la música con tal de llamar la atención”, cuenta Noel en entrevista para EL UNIVERSAL.

“La gente recurre a todo tipo de cosas, bailecitos, y cosas de esas. Yo de pronto lo hago, pero porque me nace, no porque ahora tenga que hacerlo para llamar la atención de un público. Se desprestigia el trabajo del artista, yo por eso quise salirme de ese cuarto donde estamos miles y decirle a la gente: ‘yo me voy para acá, quien quiera escucharme estoy de este lado’”, describe Noel.

Para alejarse de ese mundo, el integrante del dúo Sin Bandera comenzó durante la pandemia del Covid-19, una plataforma web para compartir su música, misma que desde hace cuatro meses utiliza para vender sus propios discos y de los músicos que se han sumado a su nueva casa productora, esto debido a que en opinión del cantante, las plataformas de streaming ya no permiten consumir la música como era antes.

Schajris reitera que lo que quiere es que el consumo de su música sea para quienes realmente quieren y desean escucharlo de forma digital, o adquiriendo el disco físico, sin necesidad de tener que hacer otro tipo de estrategias para que el público voltee a verlo.

“Los artistas ahora piensan: 'tal vez si le muestro una teta voltea más para acá', Eso es lo que está pasando y es patético, con todo respeto. ¿Qué pasa si la canción tiene un morbo con mi situación familiar? ¿y el prestigio? ¿qué es eso? La música es otra cosa. la música nos tiene que elevar y sacar de nuestra realidad y del horror”, comenta.

El músico incluso señala al estadounidense Snoop Dogg, quien, asegura, hace lo mismo que él:

“Claro, yo te hablo desde un privilegio. Snoop Dogg, que no es ningún tonto y está haciendo su propia plataforma, también es un privilegiado, porque tenemos una trayectoria, pero si eres alguien nuevo también hay otras formas.

“Toca en vivo, haz tus CD'S, véndelos, gira por distintos lugares hazte de un público, se honesto con tu arte, no caigas en el error de de hacer pautas para mejorar tus métricas y tus números”.