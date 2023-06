Noel Schajris muestra a su hijo llorando para reflexionar sobre las plataformas musicales y divide opiniones

Noel Schajris compartió un par de fotos de su hijo llorando en una videollamada con él, la imagen es dolorosa y tierna a la vez, y lo hizo como punto de partida para reflexionar sobre las plataformas musicales, el argentino, integrante de Sin Bandera, quiere ser revalorado y lamenta la mínima retribución que, como artista, tiene su música en las plataformas tradicionales, así que aprovechó su publicación para reflexionar al respecto y anunciar el lanzamiento de su propio servicio NS Music.

El cantante, aplaudido por su talento musical y su gran voz, comenzó sincerándose sobre que pensó mucho en publicar dichas fotos de su hijo llorando, sin embargo, lo hizo porque son momentos que lo quiebran y que a su vez lo llevan a pensar en el tiempo aprovechado o no que conlleva la profesión musical y los instantes que se pierden en familia.

"Pensé mucho si compartía o no esta foto, es una foto cada vez más común que me quiebra el alma y el corazón y es importante que la vean, es el llanto de un hijo que extraña a su padre, esta es la cara que tengo tallada en el alma cuando grito vuelve a ser dueño de tu música. La razón que vivimos en aviones es porque el valor de nuestra música se queda en su mayoría en las manos equivocadas .. en las compañías o plataformas que no la crean ni la cantan .. solo la promocionan (es como si la radio se quedara con las ganancias de los artistas .. ¿no tendría sentido verdad?). Por eso y otras razones generamos con mi equipo maravilloso NS Music. Para no perderme momentos que no regresan más. Para volver a darle el valor a la música atemporal y que no se promueva en plataformas efímeras y desechables", se lee en la primera parte de su mensaje.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Noel contó que ha creado su propia plataforma de exhibición musical para así darle un nuevo valor a sus composiciones. Asegura que los algoritmos y el sistema de negocio en las plataformas de streaming no benefician ni al artista ni al consumidor.

Foto de Noel Schajris divide opiniones

Aunque la foto de su hijo llorando fue compartida por Noel Schajris como punto de partida de su reflexión, algunos cibernautas no las consideraron correctas, al contrario, les parecieron un intento de manipulación por parte del artista.

“No. No me parece justo jugar con las emociones cuando estamos hablando de un profesional de la música que tiene de sobra dinero. No estamos hablando de un músico promedio que no llega a fin de mes. Por favor, aquí el equipo de marketing debe bajar bastante”, se lee en uno de los comentarios.

Noel Schajris muestra a su hijo llorando para reflexionar sobre los momentos importantes en la vida y la música.





Aunque su publicación también recibió mucho apoyo de los fans, muchos de ellos le piden dejarlo todo para estar con su hijo, otros cuestionan al músico: "Soy fan pero este post sí me dio mucha risa. De Noel 'sufriendo' y viéndose en la 'necesidad' de estar en tour porque "no tiene lana" para estar con su hijo ¿En qué mundo vive?".

"Los invito ,a que si aman mi música ,sean dueños de ella .. es para ustedes, directo de mi corazón para ustedes ...sin intermediarios ni algoritmos. Mis plataformas son su nueva casa .. los espero con todo mi amor y gratitud. Ahí la pasaremos mejor mis hijos y yo se lo agradecemos con el corazón", se lee en una segunda parte de su publicación, la cual está dividiendo opiniones entre los que aplauden que levante la voz ante una realidad en la industria de la música, y otros que consideran innecesario que exponga a su hijo en un momento tan vulnerable.