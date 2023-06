Rosalía comparte tremenda fotografía y le roba todos los suspiros a sus fans

La fascinación por Rosalía no tiene límites, la cantante de 30 años no sólo tiene enloquecidos a su fans con su música, y su próxima boda con Raw Alejandro, esta vez también por una serie de fotografías que compartió en sus redes sociales, en especial con una en la que aparece semidesnuda.

La intérprete de "Despechá" está en ya en plenos preparativos para su enlace matrimonial, contó en una entrevista junto a su prometido, la cual ofrecieron para la revista GQ España, ahí hablaron de su amor y de uno de los momentos más especiales, cuando se comprometieron en Puerto Rico, fue Raw quien cuestionó a la cantante sobre cómo fue ese momento tan especial que por los nervios que ella sintió, no recuerda tantos detalles.

“Nos comprometimos de la manera más bonita que me pude haber imaginado que podría existir, porque fue en la casa de tu abuela en una parte alta del edificio, empecé a ver fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico desde allá arriba, y tú me dijiste ‘vente, te quiero llevar a un sitio’, y de golpe empezaste a buscar algo, y como que no lo sacabas, te arrodillaste creo, estaba nerviosa, tampoco me acuerdo de todos los detalles”, confesó.

Rosalía y Rauw Alejandro vivieron un momento muy conmovedor cuando se comprometieron.

Rosalía enloquece a fans con sensual foto

Esta vez Rosalía no aparece con sus largas uñas, ni con los colmillos que usó para el video de "Vampiros", tampoco porta el anillo de compromiso, sólo aparece sentada en un sillón, con una un mini calzón y cubriendo con sus brazos y manos sus pechos.

La intérprete se recogió el cabello con unas trencitas y luce una sonrisa frente al espejo donde se tomó una sensual foto que está enloqueciendo a sus seguidores, quienes siempre agradecen este tipo de imágenes.

"Mi frase fav d tuya es tu eres un hijueputa con suerte xk m encontraste y la tuya esssssss??", se lee en el mensaje con el que acompaña la instantánea que casi suma 3 millones de "me gusta".

La foto de Rosalía que está arrancando suspiros. Foto: Instagram Rosalía.

