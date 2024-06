Ángela celebra y da gracias de que Pepe Aguilar sea su papá: "qué bendición"

Entre más pasan los días, los rumores que sugieren que la relación entre Ángela y Pepe Aguilar se fracturó se desvanecen, pues la cantante acaba de felicitar a su progenitor por el Día del Padre, con una publicación en que agradece tener una figura paterna como la del intérprete de regional mexicano.

Desde que Ángela era muy pequeña se dio a conocer como la hija menor de Pepe Aguilar, que lo acompañaba de un lado a otro, fue hasta que la joven fue adquiriendo un poco más edad que comenzó a involucrarse en la música, como su padre se lo enseñó.

Fue entonces que la cantante dejó de ser reconocida como una de las hijas del cantante de "Por mujeres como tú" y obtuvo un lugar propio en la industria de la música. sin embargo, el apego familiar los ha llevado a colaborar en múltiples ocasiones, ya sea en canciones, o en las presentaciones del "Jaripeo hasta los huesos".

Por todo esto, la joven de 20 años recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a "don Pepe", como lo llaman en sus redes sociales, y le agradeció por la crianza que, junto a su madre Aneliz Álvarez, le han brindado.

"Te amo, qué bendición tener un padre como tú", escribió.

Ángela celebra a Pepe Aguilar en el Día de la Padre. Foto: Instagram

Ángela compartió un emotivo video, musicalizado con la versión de su padre del tema "Contigo aprendí", en donde aparecen diferentes escenas de ella y Aguilar, en los que se le puede ver desde que era una niña muy pequeña, hasta una escena actual donde aparecen caminado tomados de las manos.

Ángela celebra a Pepe Aguilar en el Día de la Padre. Foto: Instagram

Ángela celebra a Pepe Aguilar en el Día de la Padre. Foto: Instagram

Además, compartió una foto reciente en la que posa junto al músico.

Este post sugeriría que la relación entre padre e hija sigue siendo buena, pues desde que se rumoreaba que la joven era novia de Christian Nodal, también se sugirió que Pepe estaba en desacuerdo con su vínculo amoroso, motivo por el que supuestamente estaban distanciados.

Sin embargo, esa versión fue restando peso cuando Ángela recibió el premio Billboard latino, en la categoría Dinastía Musical, y se transmitió un video de su padre felicitandola.

"Esto es para agradecerles a todos los que hacen posible este premio, que estén tomando en cuenta a Ángela, en tan temprana edad, es para mí un tremendo orgullo, se me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, desde que estaba chiquitita, de dos años y medio, que la empecé a entrenar, le empecé a enseñar a cantar, de que le empecé a enseñar el oficio que me enseñaron mis padres y, del que estoy seguro que ella lo seguirá, como yo lo he seguido felicidades, hija".

A esto se suma, además, las reacciones sarcásticas que el cantante ha hecho en sus redes sociales en comentarios de usuarias y usuarios que escandalizan la relación que Ángela sostiene con Nodal.

