Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le cantó a Belinda

Fue en enero de este año cuando Christian Nodal tuvo uno de los gestos más románticos con su entonces novia, Belinda, al cantarle en vivo y a todo pulmón “Eso y más”, tema compuesto por el desaparecido Joan Sebastian y que habla de todo lo que un hombre está dispuesto hacer por su amada.

Esto sucedió durante una fiesta organizada por el cumpleaños número 23 del cantante y el momento quedó grabado en un video que circuló por todas las redes sociales. Lamentablemente, un mes después, la pareja anunció su separación y Nodal volvió a encontrar el amor al lado de la argentina Cazzu.

Este nuevo romance ha despertado todo tipo de comparaciones, no sólo porque ambas chicas son guapas, mayores que él y cantantes; también porque el intérprete de “Botella tras botella” ha repetido algunos de los detalles que tuvo con Beli, en su relación con Cazzu, como dedicarle algunos de sus tatuajes y ahora, hasta las mismas canciones.

Recientemente, se ha filtrado una grabación de las últimas presentaciones de Nodal en Estados Unidos, y en la que decidió cantarle a su novia la misma melodía que, siete meses atrás, interpretó en honor a su exprometida: “¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se le oye decir al famoso.

Antes de que sonaran los primeros acordes de la canción, Nodal nombró a su novia, no sin antes asegurar que está arrepentido de que no fuera a ella a la primera mujer que se la cantaba: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, agregó.

Como era de esperarse, los gritos de la audiencia no se hicieron esperar; sin embargó en las plataformas sociales, las críticas son las que se han hecho presentes, pues muchos tacharon al artista de ardido: “Una canción dedicada ya no se le dedica a nadie más, hay millones más, esa ya tuvo historia”, “Sí está dolido, que ya la supere”, “¿Esa no es la canción que le cantaba a Belinda en todos sus conciertos?”, “Pobre Cazzu, y dice amarla”, “Ay y que original le dedicó la misma canción a Belinda”, “Dime que te duele el truene sin decir que te duele”, “Una canción de amor se dedica sólo una vez”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Lo cierto, es que a la pareja parece no importarle nada de lo que se diga a su alrededor y se han dejado ver más enamorados que nunca, incluso ya realizan presentaciones como novios formales y se dice que Christian ya estaría pensando en formar una familia junto a la argentina.

