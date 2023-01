No pienso que pronto vaya a morir: Sergio Corona

El primer actor Sergio Corona se considera una persona afortunada porque lo tiene todo en la vida: familia, amigos, trabajo y una salud impecable a sus 94 años. En entrevista con EL UNIVERSAL comparte que no cree que la muerte llegue pronto a él, pues se siente lleno de vida para hacer muchas cosas más.

El secreto para mantenerse en perfectas condiciones, apunta, es el buen sentido del humor que aplica en todas las facetas de su vida.

“Un gran amigo argentino dijo: ‘yo creo que ya me voy a morir porque me están haciendo muchos homenajes’, entonces ya tomé su concepto de la vida porque sí me están haciendo muchos homenajes a mí también, por aquí, por allá y todo esto, pero la verdad no pienso que ya pronto me voy a morir”, asegura Corona.

“Es el humor el que me mantiene muy bien, mi conducta, mi familia. Los albures no deben considerarse como groserías, ni vulgaridades, sino que es un ingenio, es jugar con las diferentes acepciones que tienen las palabras”, considera.

El histrión es actualmente pilar del programa unitario de Televisa Como dice el dicho, show televisivo que este año llegará a su temporada 13.

“Tengo 94 años de edad y para mí estar aquí, en actividades, fiestas y todo, la verdad es que es una gran fortuna, soy muy dichoso con esto”.

Corona relata que en su tiempo libre tiene muchas cosas que hacer, por ejemplo escribir sus memorias que actualmente está corrigiendo. Ya terminó 220 páginas, pero ahora lo está enriqueciendo con fotografías de personas que menciona como Rafael Inclán, Raúl Vale y Luis de Alba, con quienes presentaba el show Poker de comediantes.

“Se me ocurrió escribir esto porque tengo muchas anécdotas, también por la edad, algunos me decían: ¿por qué no escribes un libro? Y me convencí, dije ‘lo voy a intentar’”.

Una vivencia que tendrá el libro será cuando lo asaltaron en una ocasión en Paseo de la Reforma justo cuando estaba por entrar a su automóvil, saliendo de comprarle un regalo al “Pirruris”, en donde lo amagaron con una pistola.

“El que venía manejando dijo: ‘ya sé quién eres, voy a parar el coche y te bajas, no nos veas, ni llames a la policía y si nos persiguen te llevan’”.

Entre las anécdotas que recuerda está también cuando trabajó en Inglaterra para hacer un show en español con público mexicano en un hotel de Londres, hecho que fue muy emotivo para él.

“Fui al Tepito inglés para comprarme un anillo”, dice.

Hoy en día, Sergio Corona ha dicho en broma que le da mucho coraje que está a punto de comenzar la temporada 13 de Como dice el dicho porque él aparece en todos los capítulos, sin embargo es algo con lo que está agradecido.

“Es una fortuna, una suerte, un regalo de la vida, me han arrinconado porque con esto estoy completo, en cuanto a mis actividades, a mis relaciones, a mi profesión, soy muy afortunado de que en cada capítulo participo, el que dice mis dichos es mi personaje Don Tomás”.