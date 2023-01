No lo creerás: cómo lucía Greeicy Rendón a los 13 años cuando participo de “Factor Xs” en 2007

Greeicy Rendón se ha convertido en un verdadero símbolo de la sensualidad. Con varios años de carrera, siempre se ha caracterizado por su belleza y su talento. Poco a poco se ganó el cariño del público y consiguió que su música trascendiera las fronteras del país.

Sin embargo, en sus inicios Greeicy Rendón lucía muy diferente a como la conocemos en la actualidad. A lo largo de todo este tiempo ella ha ido cambiando su imagen gracias a las horas de trabajo físico. Al igual que muchos artistas su salto a la fama fue tras su participación en un concurso.



Cómo lucía Greecy Rendón en “Factor Xs” hace 13 años

Hace 13 años Greeicy Rendón pasó por “Factor Xs” donde tuvo un exitoso desempeño. Tanto fue así que el programa marcó el inicio de su carrera. Fue en la edición que se emitió en el 2007 donde tuvo su oportunidad para demostrar su talento. Pese a que no ganó el premio ella logró destacarse entre el resto de los concursantes.

Su paso por el reality show infantil, que se emitió por el Canal RCN, le sirvió a Greeicy como trampolín para su salto a la fama. A partir de ese momento emprendió una carrera por demás talentosa. Los tatuajes, los outfits y el sensual cuerpo de la colombiana no existían en aquellas épocas. Tan distinta se ve que hasta ella misma sorprende cada vez que ve un video de ese tiempo.



En una entrevista reciente, Greeicy Rendón explicó que “ver esto me trae demasiados recuerdos y sensaciones. Me siento orgullosa de mí, pienso en toda la evolución, también siento un poco de vergüenza porque como artista que se respete me doy mucho palo a mí misma; pero ver esto me hace ser consciente de la evolución y consciente de que el crecimiento nunca tiene fin”.