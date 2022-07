No habrá otro juicio, rechazan apelación de Amber Heard

Los intentos de Amber Heard por lograr que el veredicto en el juicio de difamación contra Johnny Depp fuera anulado no le valieron de mucho, ya que hace unas horas la corte de Virginia decidió rechazar su petición.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, los juzgados de Vriginia no aceptaron la apelación que los abogados de la actriz interpusieron hace unos días, argumentado que uno de los jurados era “falso” ya que su edad no correspondía a la señalada en los documentos que había presentado.

Si bien la jueza aceptó que hubo un error, también explicó que la defensa debió haber presentado la objeción mucho antes, además de que no percibe ningún intento de fraude, por lo que no hay motivos suficientes para anular la sentencia o repetir el juicio.

Lee también: Mamá de Shakira habla por primera vez de la ruptura de su hija y aboga por Piqué

La apelación era el último recurso que tenía la actriz para evitar pagar la cantidad de 10 millones de pesos a su exesposo, luego de que se negara a llegar a un acuerdo, por lo que ahora estaría obligada a cubrir con la totalidad de la deuda.

Por si esto fuera poco, la protagonista de “Aquaman” enfrenta un nuevo pleito legal, pues la compañía de seguros que la protegía, New York Marine and General Insurance Company, ha decidido demandarla pues no solo quiere deslindarse del pleito que Heard mantiene contra su exesposo, tampoco estaría dispuesta a cubrir cualquier gasto que se relacione al mediático juicio.

Los documentos ya fueron presentados en la corte y, de acuerdo con varios medios de comunicación, lo que la aseguradora pide es que le absuelva de tener que cubrir los honorarios de la defensa de la protagonista de “Aquaman”, además de que no sea obligada liquidar los 10 millones de dólares que se le otorgaron a Depp, como remuneración de daños.

Heard contrató a la aseguradora en julio de 2018 y, de acuerdo con el contrato, estaba cubierta con un millón de dólares por cualquier situación que pudiera presentar, incluyendo las de tipo civil; sin embargo, ahora alegan que la actriz actuó con dolo al acusar a Depp de haberla violentado, por lo que quedarían absueltos de toda responsabilidad, ya que la ley de seguros de California establece que: “una aseguradora puede ser responsable por la negligencia de una parte asegurada, pero no lo es por una pérdida causada por el acto intencional asegurado".

Lee también: Fernando del Solar se llevó con él el último regalo que le dieron sus hijos