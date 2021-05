Niurka duerme desnuda porque la ropa le estorba, se le enreda en el cuerpo y la ha llegado a despertar; aunque ha pedido con ansias que aparezca en su vida un sugar daddy, ahora tiene a su lado a un hombre joven que, asegura, está muy contento a su lado.

La vedette respondió 50 preguntas personales en su nuevo canal de YouTube, donde está dispuesta a hablar de todo, sin tapujos y muy a su estilo.

Mamá Niu, como ella misma se denomina, dijo que estaría dispuesta a trabajar en TV Azteca o donde sea, siempre y cuando la paga sea buena, y agradece que las exclusividades en las televisoras se hayan terminado, pues fueron en el pasado una fórmula de control que ya dejó de servir

La fe y sus hijos son lo más importante en su vida, la cual trata de revitalizar con un estilo saludable que incluye el ejercicio, aunque no necesariamente implique ir al gimnasio, pues el chiste, para Niurka, es encontrar la oportunidad para ejercitarse un poco, así sea con un tapete o una cuerda.

Lee también: Romina, hija de Niurka, se quita los implantes de senos; reconoce que se operó por presión social

Sobre el escultural cuerpo que tiene a los 53 años, Niurka detalló que sí se ha sometido a varias cirugías plásticas, entre ellas, la reconstrucción de un glúteo, sin embargo, fue enfática al decir que no se ha operado el rostro.

“De la cara no me he operado nada, yo tengo una cara muy bella, muy, demasiado bella, no me lo tienes que decir tú, existen los espejos, qué pena”, bromeó mientras grababa su primer video en esta plataforma.



Vía Instagram Niurka.

Sobre su peculiar carácter y personalidad, fue muy clara al decir que lo que la hace enojar es la hipocresía, la traición la soberbia, la arrogancia, el abuso de poder, la manipulación y la envidia.

Y aunque sexualmente es muy open mind, y ha besado a varias mujeres, aseguró que no le gustan los tríos sexuales; actualmente está muy feliz en una relación amorosa con un hombre de 30 años.

Te interesa: En topless, Niurka invita a visitar Zipolite, la playa nudista de Oaxaca

“He esperado con ansiedad un sugar daddy, pero con suerte me he encontrado puros sugar babys”, bromeó al respecto.

Finalmente, Niurka confesó que no le hace feo a la política, sólo es cosa de que la inviten a participar, pues entraría a ese mundo con todo y padrino “a ver quién se avienta”, expresó.



Además de tener proyectos para su recién creado canal de YoyTube, en su cuenta de Instagram, la cubana posteó una serie de sexys fotografías en las que presume de su escultural figura.



rad