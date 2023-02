Niurka recibe regaño de su hija Romina por criticar cuerpo de Paty Navidad

Niurka opinó abiertamente de lo que piensa del cuerpo de Paty Navidad, ahora que la actriz está en el reality "La casa de los famosos", la cubana dijo que Navidad había engordado mucho, y lamentó el cambio después de que tuviera uno de los cuerpos más bellos.

"Cómo ha engordado, ¿qué le pasó a Paty tan bella, se acuerdan?, qué feo cuerpo tiene ahorita; estaba bella, se cuidaba; yo tengo 55 años y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida; Paty Navidad era de las más bonitas...¿por qué se abandonó así mi amiga?", expresó en un evento frente a los medios.

Los comentarios de la vedette no fueron bien recibidos y muchos criticaron su manera de expresarse sobre un cuerpo ajeno, entre ellos su hija Romina Marcos, quien por cierto está en contra de los estereotipos y ha contado en diversas ocasiones cómo en una etapa pasada de su vida sufrió trastornos alimenticios por tratar de obligar a su cuerpo a lograr una figura "ideal".

Lee también: Belinda confiesa lo que busca en una pareja: quisiera vivir historia de amor como la de sus abuelos

Romina Marcos regañó a su mamá Niurka

En una reciente entrevista que Yordi Rosado le hizo a Niurka, la cubana contó que su hija la había regañado por lo que dijo sobre lo descuidada que se ve actualmente Paty Navidad, prueba de que a veces ella rompe las reglas feministas de su hija.

"A veces siento que me paso cuando rompo las reglas de mi hija que sí es feminista y me duele y digo: 'lo siento', por qué porque yo no lo soy", explicó.

Recordó que cuando vio a Romina y platicaron sobre lo que dijo de Navidad, su hija le dijo que bien podría detenerse antes de dar ese tipo de comenatrios, sin embargo, Niurka defendió su postura, y recalcó que no ofendió a Navidad, sólo dijo la verdad.

"Ahora que vi a mi niña me dijo ‘pues es que a mi no me parece, yo creo que también puedes detenerte’ y yo le dije ‘está bien si tú te detienes, yo no tengo por qué detenerme, esa es tu prueba de que no somos iguales'".



rad