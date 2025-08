Las historias de vida comienzan a salir a la luz en "La Casa de los Famosos", ayer mientras esperaban su vestuario para la fiesta temática, Ninel Conde abrió un poco su corazón y reveló cómo fue la separación de su hijo Emmanuel.

La llamada "Bombón Asesino" se encontraba platicando con Mar Contreras sobre su vida en Miami y cómo les gustaba el nivel de vida que se tiene en esa ciudad, entonces la actriz sinaloense le preguntó a Ninel el porqué había decidido mudarse allá, ella le respondió que desde que fue a realizar la telenovela "La revancha" (2000) había pensado en mudarse, pero en ese entonces su hija Sofía era muy pequeña y su papá, el actor Ari Telch, no dejó que se la llevara y como poco después éste la denunció por abandono de menor, tuvo que renunciar a su trabajo y regresar.

Años después fue invitada a realizar un programa y durante ese tiempo conoció a una persona, de la cual no dijo el nombre, pero después de muchos problemas terminaron pero ella decidió que no era razón para regresar a México.

"Luego pasó el tema de mi pequeñito (Emmanuel Medina Conde), y cuando ya se quedó con su papá dije, pues me voy para Miami y voy y vengo para estarlo viendo, porque pensé, mi hija está en Los Ángeles y qué hago acá, y todo me recordaba a mi niño, aunque todo estaba muy reciente ahorita todo está más calmado y entonces me fui", explicó Ninel.

La batalla legal de Ninel Conde por su hijo

La cantante comentó que ve a su hijo menor cada que puede, que puede ser cada quince días a tres semanas, pero por suerte el papá del pequeño, el empresario Giovanni Medina, está con la disponibilidad de dejar que lo vea cada que ella esté en el país.

Pero esta anécdota tiene toda una historia detrás, hay que recordar que Ninel inició una relación con Giovanni Medina en 2013, aunque en un inicio lo hicieron de manera discreta porque ella recién había terminado su matrimonio con el empresario Juan Zepeda.

Fue hasta enero de 2014 que hicieron oficial su noviazgo, al poco tiempo dieron a conocer que esperaban a su primer hijo y el 21 de octubre le dieron la bienvenida a Emmanuel. Pero la luna de miel duró un par de años entre la pareja, porque en 2016 se dio su separación entre acusaciones de violencia física y psicológica por parte de él.

Cuando llegó la pandemia en 2020, en abril Emmanuel se fue de fin de semana con su papá pero éste ya no permitió que regresara con su madre, argumentando que el entorno que por el momento le proporcionaba su madre no era seguro para el menor, en ese momento ella tenía una relación con el colombiano Larry Ramos, quien fue acusado de fraude al poco tiempo de su boda espiritual con Conde.

Desde ese momento se dio una batalla legal entre ellos por la custodia de su hijo, donde incluso Ninel pidió audiencia al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no tuvo suerte de que la recibiera.

En agosto de 2020, Ninel reveló que ni siquiera fue notificada de la decisión judicial que le otorgaba la custodia provisional a Giovanni, y que llevaba cuatro meses sin ver a Emmanuel. En 2021, Giovanni obtuvo la custodia total del menor, y Ninel solo pudo verlo bajo un régimen de visitas.

Fue en 2022 cuando Ninel y Giovanni llegaron a un acuerdo, compartiendo la custodia de Emmanuel y determinaron que el pequeño pasaría 15 días con cada uno, aunque esto se ha flexibilizado por las ocupaciones de la cantante, gracias a que Medina ha dicho que apoyará a su expareja en todo lo que beneficie a su hijo.

