Nieta no reconocida de Andrés García se despide del actor: “Ojalá en otra vida podamos coincidir”

Pese a que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo, Nicole Curiel, hija de Leonardo García y Karla Curiel, siempre tuvo el deseo de tratar a su abuelo Andrés García pues, cuando el actor se encontraba delicado de salud, la joven actriz reveló que le preocupada su situación médica, temiendo que el actor falleciera y ella ya no tuviera la oportunidad de acercarse a él; miedo que, desafortunadamente, se hizo realidad y así lamentó su muerte.

Andrés García, el galán de galanes del cine y la televisión, falleció ayer a los 81 años, luego de enfrentarse a una cirrosis hepática que lo mantuvo en un estado vulnerable de salud en los últimos meses. A lo largo de la última etapa de su vida, el actor, de orígenes españoles, vivió su tratamiento en compañía de su esposa Margarita Porillo y la ausencia de sus hijos; Andrés Jr, Leonardo y Andrea, pues siempre sostuvieron una relación lejana, distancia que, con los años, aumentó.

De hecho, Leonardo es uno de los hijos del actor que llegó a manifestar su descontento ante las declaraciones que su padre llegó a hacer de él y sus hermanos, a quienes denominó como unos interesados, pues sólo lo buscaban cuando necesitaban dinero. De esa manera, la relación entre los dos era prácticamente nula, situación que alejó todavía más a Nicole Curiel de posibilitar un encuentro con su abuelito, al que nunca pudo conocer de viva voz.

Nicole Curiel también se dedica a la actuación, en el último proyecto en que que ha participado fue en la telenovela "Mi camino es amarte". Foto: Instagram

En una entrevista que "TVyNovelas" hizo a Curiel, que también se dedica a la actuación, cuando don Andrés se encontraba muy delicado de salud, hace tan sólo unas semanas, la joven de 21 años confió al medio sus deseos de tratar a su abuelo, una situación que nunca pudo concretarse, pues hasta con su propio padre, Leonardo, no sostiene una relación constante, de hecho, es conocida por su primer apellido es el materno.

Mientras que se limita a llamar a su padre como "Leo", para Curiel el que fue su verdadera figura paterna fue su abuelo materno, de la misma forma que su abuelita fue como su mamá, pues el trato que ha construido con Karla -su madre- lo ha definido más cercano a una amistad. "Mi abuelo materno es mi papá; él y yo estamos muy conectados, me parezco mucho a él (...) Mi mamá a veces fue como mi hermana".

De hecho, la actriz detalló en cómo fue su crianza, al revelar que pese a que sus abuelitos se divorciaron, llevaban un trato cordial para entregarle una infancia y educación sana. "Mis abuelos están divorciados, pero se ocuparon de mí y me dieron mucho amor", expuso.

Y aunque su trato con su padre no es tan regular, la actriz recordó un día en que le pidió a Leonardo que la dejara conocer a su abuelo, y aunque eso no fue posible, su progenitor le mostró unas fotografías de él pues, aunque Nicole sabía perfectamente quién era Andrés García, no lo conocía en persona.

"La verdad siento feo que la éste pasando mal por su salud, me daría mucho coraje no conocerlo antes de que pase algo malo", indicó en esa ocasión.

Entre los deseos que Nicole no pudo cumplir a lado de su abuelo fue escuchar sus consejos y tener una comunicación cercana.

Luego de darse la noticia del deceso del actor, el cual tuvo lugar a las 15:07 horas de ayer, Curiel le escribió un mensaje en sus redes sociales, despidiéndose de él: "Ojalá en otra vida podamos coincidir y te pueda aarazar. QEPD".

Nicole Curiel escribió un mensaje de despedida a Andrés García, su abuelo, aunque nunca lo conoció, dijo haberse quedado con los deseos de tener un vínculo familiar con él. Foto: Instagram



