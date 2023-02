Nicole Chávez: ¿Por qué se ha ganado tantos detractores en “La casa de los famosos”?

Una de las personas muy polémicas durante la tercera temporada de “La casa de los famosos” ha sido Nicole Chávez, hija del exboxeador Julio César Chávez, incluso, ha desatado fuertes críticas por su manera, según algunos televidentes, pesada de llevarse con algunos de sus compañeros.

En las redes sociales han tachado a la joven de ser clasista, racista, maleducada, grosera e irrespetuosa, sobre todo cuando dentro de la casa afirmó que no necesitaba dinero, pero en cambio Patricia Navidad sí.

Pero el público no es el único que se ha quejado de las actitudes de la joven, Liliana Rodríguez, la última leiminada del programa, señaló que vivió muchas groserías por parte de Chávez: “Yo viví groserías, falta de respeto, altivez, prepotencia”, dijo.

Rodríguez hizo estas declaraciones frente al campeón mexicano, quien no tardó en salir en denfensa de su retoño, sin embargo; la actriz consideró que, a sus 25 años, Nicole ya es una mujer hecha y derecha, por lo que su manera de ser no puede ser justificable:

“Una cosa es ser frontal y otra cosa es ser ofensivo, el mundo está como está porque seguimos insistiendo en defender lo indefendible, estamos insistiendo en tapar lo intapable”, agregó la exparticipante.

Aunque muchos se han quejado de la hija menor de Chávez, para Manelyk, quien también es una figura bastante polémica, la joven es un mal necesario dentro de la casa, pues es justo todos estos pleitos los que le están dando un poquito de sabor al proyecto.

“Es un mal necesario porque si no la casa sería mucho de amor y paz, entonces aunque no nos guste tiene que haber personas así", dijo la influencer. Sin embargo, también reconoció que la actitud de Nicole no le favorece con el público, quienes son los que deciden quien continúa o no en el programa, por lo que podría convertirse en la siguiente eliminada: "Está nominada, entonces ella está en la cuerda floja, porque a la gente no le está gustando su actitud, lo que dice, que de repente puede ser un poco de: ‘yo no necesito trabajar, (tengo a) mi papá’, hija relájate”, expresó la exparticipante de “Acapulco Shore”.



La hija del exboxeador ha sido tachada de grosera, clasista y racista por el público y sus compañeros

