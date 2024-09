Nicola Porcella dejó en claro que no está de acuerdo con las actitudes que tuvo Adrián Marcelo dentro de “La casa de los famosos” y no le parece que los eliminados le echen la culpa a él por el ambiente hostil que se vivía dentro del reality.

“Los que van saliendo se están escudando en que Adrián era el culpable de todo, pero son personas grandes que por más que te digan muchas cosas, no tiene por qué influirte, uno está grande para asumir sus errores, si te puede influir un momento, pero no es correcto echarle la culpa a él”, señaló.

En fecha reciente, el peruano tuvo una discusión con Gomita, pues le reclamó a ella porqué estaba tan cercano a Agustín Fernández, si llegó a hablar mal de los cuerpos de las mujeres.

Lee también: ¿Wendy y Nicola ya no quieren vivir con Agustín Fernández?, el peruano lo aclara

“Le digo ‘¿por qué nunca dijiste nada? Porque estabas enamorada, eso no tiene nada qué ver, no te puedes excusar en eso, seis semanas viendo cómo se estaba besando con otra, no creo que hubiera amor”, dijo el actor.

Porcella aclaró que cuando Fernández salga del encierro seguirá viviendo en su casa y lo que haya pasado en el programa, no tiene nada que ver con su amistad, además opinó que las disculpas que se han dado esta semana, era mejor hacerse antes, no ahora que el cuarto Tierra “ya no pueden”.

El presentador, quien acudió a la Yellow Party de Unicable, en las últimas semanas indicó sentirse abrumado por todo lo que está pasando en el mencionado programa.

“Me tiene estresado y ansioso ‘La casa de los famosos’, me levanto todos los días, con mil mensajes, que si tal persona era el bueno o el malo, que si apoyas o no. ¡Ya quiero que se acabe! La verdad que gane Karime de una vez”, señaló.

Ahora afirmó estar agradecido con Dios y la virgen de Guadalupe por todas las oportunidades y las puertas que se le han abierto tras haber quedado en segundo lugar en la primera edición del mencionado reality de Televisa.

“Estoy con los pies en la tierra y le doy gracias a la gente porque por ellos estoy aquí, los productores me han apoyado Magda y Andrea (Rodríguez) que me trajeron cuando nadie confío en mí en Perú, pero ahora Alexis (Núñez) y Juan Osorio, vieron algo en mí que antes no veían, ha sido el trabajo silencioso de mucha gente”.