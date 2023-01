Nick Carter: éxito, muerte y acusaciones de abuso sexual rodean la vida del cantante de los Backstreet Boys

Nick Carter, cosechó a lo largo de su carrera distintos éxitos, tanto junto a la banda Backstreet Boys, cómo creando álbumes en solitario, pero también se ha enfrentado en su vida personal a situaciones que han puesto en riesgo incluso su vida.

Desde los 13 años Carter formó parte de Backstreet Boys, con quienes hasta 2019 ha realizado 10 álbumes de estudio. Por su parte, como solista, también ha tenido éxitos, aunque no rotundos, logró lanzar 4 álbumes desde el 2002, y un último sencillo el año pasado titulado "Hurts To Love You".

Fue entre los noventa y la primera década de los 2000', uno de los artistas juveniles más reconocidos, pero iniciada la segunda década, comenzaron los problemas.

Su vida personal

En 2012 una de sus hermanas, Leslie Carter falleció de una sobredosis, presuntamente accidental, pues Leslie padecía depresión y terminó volviéndose adicta a los medicamentos inhibidores de la serotonina.

Por si no fuese suficiente Carter no asistió al funeral de su hermana debido a una pelea que mantenía con sus padres.

Un año después Nick se casaría con Lauren Kitt, con quien mantuvo una relación desde 2008, un momento que permitió sanar un poco la partida de su hermana.

Con ello nació su primer hijo en 2016, pero nuevamente de estar en el punto más alto de la cresta emocional de su vida tras el nacimiento de su hijo, dos años después, en 2018, Carter dio a conocer que su esposa había tenido un aborto.

"Que Dios nos conceda algo de paz durante estos momentos. Tenía muchas ganas de conocerla después de estos tres meses. Tengo el corazón roto", expresó Nick a través de Twitter.

Un año después el cantante anunció la llegada de su hija, y finalmente en 2021, tuvieron a su último hijo.



Nick recibió felicitaciones de sus hijos. Instagram.

La pérdida de seres queridos contunuó en la vida de Nick pues en novimebre de 2022 falleció su hermano Aaron Carter, tenía 34 años y saltó a la fama con su álbum "Aaron's Party (Come Get It)"; Carter fue encontrado muerto en la bañera de su residencia de Lancaster, en California.

Aaron Carter había participado en giras con The Backstreet Boys y Britney Spears como telonero de sus conciertos. En 2001, su álbum "Oh Aaron", en el que canta a dúo junto a su hermano Nick, le valió un disco de platino.

Lee también: Familia de Aaron Carter cree que el cantante perdió la vida por una sobredosis

Señalamientos por abuso sexual

Sumado a los altibajos en su matrimonio debido al nacimiento de sus hijos y el aborto que su esposa había sufrido, desde el 2017, Carter enfrentaba un señalamiento que una chica, Melissa Schuman realizó a través de un blog, donde señalaba que Carter la había violado en el año 2002.

Estos señalamientos nunca llegaron a una batalla legal, pero en 2022 nuevamente Shannon Ruth, una mujer con autismo acusó a Carter de violarla en 2001 durante la gira, a lo que el equipo de comunicación del artista respondió mediante un comunicado.

“Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa, Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo”. se leyó en el comunicado.



Archivo AP.



Problemas de adicciones

Antes de tener una estabilidad familiar, desde el año 2008 Nick Carter reconoció haber tenido problemas con las drogas y el alcohol, sustancias con las que mantuvo una lucha hasta superar su adicción a ellas.

Realizó incluso un libro titulado "Facing the Music and Living to Talk About It", en el año 2013. Hoy Nick cumple 43 años de edad y se ha mostrado a través de sus redes sociales vacacionando.



rad