Nicholas Pinnock muestra la otra cara de la cárcel

Pasadena.— El actor Nicholas Pinnock tendrá en sus manos la tarea de luchar por personas que han sido encarceladas injustamente como protagonista de la serie For life.

En entrevista, en el marco del panel que el elenco del show ofreció durante el Critics Association Winter Press (TCA) realizado Pasadena, Pinnock compartió su experiencia al retratar una situación que se vive día a día. Su personaje, Aaron Wallace, tras salir de la cárcel decide prepararse profesionalmente para defender a los que como él son víctimas de la injusticia.

“Creo que es importante esta serie en este momento porque hay mucha gente que no sabe o no entiende que hay muchas personas que pasan por cosas como esta, que no tienen representación legal apropiada para defenderlos porque no tienen el dinero”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Esto le pasa a gente y normalmente lo vemos o escuchamos de ello en los medios pero es una historia real, eventos que pasan en la realidad”, explicó el histrión.

La serie cuenta con figuras como el rapero 50 Cent en el elenco (quien también es productor ejecutivo), Indira Varma (Game of thrones), entre otros y retrata la vida del productor ejecutivo Isaac Wight Jr.

Durante el panel, Wright compartió que al ver a Nicholas interpretándolo el rodaje se convirtió en un proceso terapéutico al poderse ver a sí mismo desde afuera: “Él me permitió reflejar la pena por la que estaba pasando en aquel momento”.

Creada por Hank Steinberg, quien además es showrunner y productor, está programada para estrenarse en Estados Unidos el 11 de febrero por ABC, aún sin fecha para México.

“En 2020, ¿cómo están las buenas personas que trabajan dentro del sistema, que tal vez quieran cambiar el sistema de alguna manera, a qué se enfrentan? ¿Qué pueden intentar hacer y cómo se ata una mano a la espalda?”, cuestionó Steinberg durante el panel.

De miras al estreno, el protagonista compartió lo que significó interpretar a Aaron.

“Aprendí de él que cuando alguien está determinado a obtener lo que quiere en su vida hará todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Aaron está determinado a tener su vida de regreso, recuperar la vida que le fue quitada cuando fue encarcelado y él hará todo lo que pueda para probar que era completamente inocente”.