“Estoy profundamente conmovido por lo que se ha dicho en esta mesa sobre mi persona y sobre este libro que he hecho pensando, principalmente, como una primera visión para dejarle algo a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos, a todas esas gentes que han tenido una gran importancia en mi vida. Porque así es el mundo, nosotros somos lo que somos en un porcentaje pequeño y el resto nos viene de fuera, nos viene del amor, de la compasión, de nuestros amigos”, dijo el diplomático y abogado Héctor Cárdenas Rodríguez (Monterrey, 1936) quien presentó ayer su libro El viento de los precipitados paisajes. Memorias de un diplomático (LibroStudio, 2025) en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán.

En la presentación lo acompañaron el periodista, escritor, exdirector del Canal 22, Ernesto Velázquez Briseño, y el abogado y diplomático Emilio Rabasa Gamboa, moderados por Javier Vega Camargo. En su oportunidad, Velázquez aseguró sobre el libro —que recapitula el pasado familiar de Cárdenas Rodríguez, sus años formativos y su labor en el Servicio Exterior Mexicano durante 40 años en los que se desempeñó, por ejemplo, en Londres, Ginebra, Filadelfia, Washington y Moscú— que: “Las memorias de un diplomático como las del embajador Cárdenas permiten ver desde su mirada acontecimientos del presente con lucidez y contundencia”.

Mientras que Rabasa afirmó que “para un hombre como Héctor, que sirvió a México en cuatro continentes: Filadeldia, Washington y México en América; Londres, Ginebra y Moscú en Europa; El Cairo y Senegal en África, y Arabia Saudita en Medio Oriente, dejar este testimonio de su servicio, y sobre todo vivencias diplomáticas y experiencias personales, es un enorme acierto”.

El viento de los precipitados paisajes, señaló Velázquez, es “el testimonio de un hombre que ha buscado, entre el asombro, el arte y el pensamiento, develar el mundo (...) No es casual que le irrite la ignorancia que parece dominar nuestros días. Aprendió muy pronto que la ignorancia no era un destino inevitable. Cuando iniciaba su formación intelectual en el exterior, reconocía lo que había vivido en su tierra: el desorden, la negligencia la mala gestión del tiempo y la ausencia del estado de derecho. Y ha tratado con lucidez y un gran trabajo demostrar lo contrario”.

Rabasa destacó del libro la descripción del sistema totalitario soviético y la entrevista con Ramón Mercader, asesino de Trotsky.

Al final, Velázquez dijo que leer a Héctor Cárdenas permite entender el tiempo en que vivimos.