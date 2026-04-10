El futbol y el entretenimiento se unen cada vez más, esto queda claro luego de que el actor Jaime Camil fuera captado en el Banc of California Stadium para el partido entre Los Ángeles FC y el Cruz Azul, como parte de la liga de campeones de la CONCACAF.

El encuentro terminó con un marcador de 3 a 0 en favor de los estadounidenses, causando que muchos se “burlaran” de los cementeros con comentarios como “A Cruz Azul lo acaba de golear el equipo que tiene a Jaime Camil de barrabrava”.

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Recrean a Los Panchos en filme con Pedro Pascal

Para darle la mayor credibilidad a la década de los 30 en México, la producción de “De noche”, cinta que actualmente filma Pedro Pascal en la capital, contrató a personas de entre 40 y 60 años que supieran tocar la guitarra. La idea, señalan, es recrear en algunas escenas la época en que tríos como Los Panchos y Los Tres Reyes eran las estrellas de la radio y los centros nocturnos.

“De noche”, que inició su rodaje en Cananea, comunidad cercana a la frontera con EU, para luego trasladarse a la Ciudad de México, aborda la historia de una pareja de hombres gay que huye del país del Norte y llega a México. En los estudios Churubusco se filmarán algunos de los interiores.

El actor interpreta a un hombre que huye a México junto a su pareja a inicios del siglo XX. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Indigna cambio de letra de “Vivir sin miedo”

Hay canciones que se convierten en verdaderos himnos para algunas causas, entre ellas está precisamente “Canción sin miedo” de Vivir Quintana, que se ha convertido en un grito de protesta en todo el mundo cada 8M, pero ahora se ha generado una polémica en redes sociales con este tema, porque en Tik Tok apareció el video de una usuaria que cambia completamente la letra para dar un discurso completamente contrario a lo que aborda la versión original.

En su versión se va contra el movimiento feminista, las protestas que hacen y defiende la posición de los hombres, lo que de inmediato desató el descontento de este sector, entre ellos, el del usuario @mividademadre, que se quejaba por esta falta y pedía a Vivir Quintana que se hiciera algo al respecto, porque además estaban modificando su obra sin permiso.

La nueva versión de “Canción sin miedo” fue compuesta por la mexicana.

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