El cineasta mexicano Guillermo del Toro dio detalles de su adaptación que hizo del cuento clásico de “Pinocchio”, que decidió crear a través de la técnica de stop motion.

“Pinocho es un cuento que ha perdurado por siglos, una fábula muy cercana a mi corazón. Estamos muy seguros de que esta personificación es particularmente hermosa”, expresó durante el evento Tudum.

Para el ganador del Oscar existe una diferencia valiosa entre la animación cuadro por cuadro y la digital como forma de arte.

“Antes, en la animación cuadro por cuadro existía el (efecto) muaré y el parpadeo de la piel y la tela, incluso el polvo en los sets y la imperfección de eso era precioso a la vista porque te indicaba cómo se hacía la cosa”.

En su nueva película quiso hacer un largometraje de una forma que tuviera la expresión y la naturaleza material de una obra animada manual, un hermoso ejercicio artesanal de escultura, pintura y tallado.

“Pero tenía la sofisticación del movimiento a la que nos llevó a la investigación sobre plataformas y muñecos”.

Para este filme se utilizaron diferentes tamaños de marionetas para distintas necesidades de los personajes, por ejemplo hay un “Pinocho” gigante con el que va a interactuar con el grillo, que estará en su hombro susurrando al oído, cerca de él.

En este clip se mostraron imágenes detrás de cámaras de cómo se hace el largo trabajo de filmación cuadro por cuadro y un poco del trabajo final.

“Usamos este gran Pinocho, este pequeño grillo y en ciertas oportunidades usamos este Pinocho pequeño”, dijo el director de “La forma del agua” mostrando una diminuta marioneta.

