Natanael Cano y el cantante Ovi se enfrentan en redes

“¿Qué es lo que pasa?” Pregunta el cantante Ovi a Natanael Cano luego de que éste lo mencionara en sus redes sociales. El cubano cuestionó cuál es el problema que Natanael tiene en su contra, y aseguró que no va a caer en su juego; a través de un video expresó que no se rebajaría a su altura y que si tiene algún problema de inferioridad, lo supere; incluso le dijo que si su problema era "salir del clóset", era momento de hacerlo.

“Vuelves a mencionarme y no sé por qué, yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar poniendo un screenshot de un video mío donde a mi casi me matan, sí, casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega ¿oíste?… pero yo no voy a caer en tu juego , no me voy a poner a tu altura”, expresó Ovi.

“Si tienes algún problema de inferioridad o algo o salir del clóset, sal brother", concluyó.

Ovi afirmó que no es la primera ocasión en la que tiene un problema con Natanael, pues anteriormente pasó lo mismo y luego Cano le pidió perdón.

Ovi tachó a Natanael de "cobarde" por no contestarle el teléfono, y señaló que Natanel lo habría mando matar, pues ese video que posee el intérpete de "Corridos tumbados" es de lo ocurrido en Miami donde él casi pierde la vida.

Natanael, por su cuenta, le recordó a Ovi su problema legal por un asunto de violencia doméstica, y aseguró que por ese motivo Christian Nodal lo borró de una canción.

Pinche Ovidado, diciendo que no pegas una rola cuando el que no ha pegado ni una sola estando el solo es el, puros corridos tumbados y NataKong, y el Ovi al bote pic.twitter.com/KtxExLZicj — NFT THIEF (@GerryM3dina) April 11, 2022

Ovi estuvo en prisión

Además de hacerse conocido por su música, el cantante cubano Ovi se ha caracterizado por protagonizar escándalos que los han puesto en el centro de la polémica. El reggaetonero ha tenido en varias ocasiones problemas con las autoridades y es por ello que ha sido arrestado.

Recientemente fue arrestado en Miami tras ser denunciado por violencia doméstica por parte de su expareja y madre de su hijo; de acuerdo a la página oficial de la Policía de Miami Dade, el artista de 26 años fue detenido el domingo 13 de marzo, le colocaron un grillete de seguridad.

De acuerdo con la ficha policial, el artista tendría un grillete puesto para saber que no se acercará a su pareja. Y es que fue acusado por la mamá de su hijo recién nacido de violencia doméstica.

El reporte policial también señala que la mujer llamada Ada Urquijo reveló que había discutido con el cantante cubano Ovi por la custodia de su bebé y éste la golpeó en la cara mientras sostenía al pequeño en brazos.

Ovi negó que hubiese habido enfrentamiento físico con la madre de su hijo, pero la mujer tenía marcas en el cuerpo que delataban los golpes, según las autoridades.

Ovi fue arrestado con cargos de violencia doméstica y pagó una fianza de mil 500 dólares para poder salir de prisión.

¿Quién es Ovi?

Ovidio Crespo, más conocido por su nombre artístico como Ovi, es un cantautor cubano de corrido, reggaetón y trap latino. Nació en Cuba el 10 de octubre de 1995.

Desde pequeño se sintió atraído por la música, pues cuando estaba en la escuela formó un grupo musical con un grupo de amigos, pero nunca tuvieron la oportunidad de grabar ningún sencillo. En su Cuba natal estudió en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, pero dejó de estudiar por problemas económicos y porque su verdadera pasión era la música.

Luego decidió salir de Cuba rumbo a Ecuador y para ello tuvo que vender su casa y algunas pertenencias personales para de esta manera emprender un nuevo viaje a los Estados Unidos con el deseo de iniciar su carrera musical, su destino era Miami.

Sin embargo al principio de su llegada no le fue bien ya que no tenía trabajo y solo podía subsistir como ayudante de cocina, después de esos tiempos termino en la drogadicción pero logró recuperarse, luego estuvo en Arizona hasta que llegó a Los Ángeles y conoció la disquera “Rancho Humilde”, la cual le abrió las puertas para formar parte de ella.}

Se dio a conocer en el ambiente musical con los sencillos “Se me dio” y “Bailen” bajo el sello discográfico “Rancho humilde”. Pero fue en 2019 cuando comenzó a tener mayor notoriedad al lanzar el sencillo “Cuando me ve” junto al cantante mexicano Adriel Favela.

Luego, unos meses después, el estreno de “Yo ya lo enrolé” con Natanael Cano, que fue un éxito en varios países de América Latina, especialmente en México.



