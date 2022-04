Natalia Téllez, de conductora a rostro frecuente en las comedias mexicanas

Por casi una década Natalia Téllez fue principalmente conductora, sin que casi nadie supiera que había estado actuación. Nada raro, si se toma en cuenta la penetración lograda en emisiones como "Hoy" y "El mundo al revés".

"No me puedo ofender, sólo así me conocen", dijo en 2018 a EL UNIVERSAL, justo cuando acababa de ser aceptada para la película En las buenas y las malas.

En el filme, una comedia romántica, Téllez interpretaba a una mujer que planea bodas, pero que lejos de la amabilidad, tenía amargura en su alma y corazón. Y efectivamente, terminaba repartiendo insultos a todo mundo.

Ese fue el inicio. Desde entonces, es una de las actrices más llamadas para la comedia en México:

"Veinteañera, divorciada y fantástica", que durante el pandémico 2020 contabilizó 750 mil espectadores, pese a que en su tercera semana de exhibición tuvo que sufrir el embate de los cierres de cine.

Los filmes "Después de ti", que fue de las atrevidas en ser lanzadas en cines en 2021, cuando la gente no regresaba (registró 120 mil espectadores) y "Fondeados", directamente a streaming; y recientemente la serie "Ninis", esta última disponible en plataforma, forman parte de su filmografía.

"Ella tiene un timing impresionante para la comedia", dice Chava Cartas, director de "Ninis".

En esta producción, un sitcom con Gonzalo Vega Jr, Oka Giner, Jesús Zavala y Ruy Senderos, su personaje es el único que tiene recursos económicos por parte de su familia y que busca sobrevivir de la renta de dos departamentos que nunca le pagan, mientras dedica su tiempo a buscar su propia voz mediante la pintura o el canto.

Natalia dice, en broma, que a ella en lo personal le gusta lo hippie. "Mi papá es como un pintor liberal y mi mamá estudió filosofía, entonces las conversaciones que escuchaba eran de vacío existencial con respecto al matrimonio", dijo en promoción de Veinteañera, divorciada y fantástica.

Su carrera actoral tomó un receso desde fines de año para esperar a su primer bebé. De hecho pidió de favor a los productores de la secuela de Me gusta, pero me asusta, la esperaran para poder estar en ella.



Este año se le verá en "Enfermo amor", cinta coral que irá directamente por la recién creada plataforma Vix+ y está por ingresar al proyecto "Permitidos", en el cual compartiría créditos con la española Clara Lago (Tengo ganas de ti).

