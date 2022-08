Natalia Subtil se lanza contra Sergio Mayer, "el futuro presidente de México"

Natalia Subtil le mandó un contundente mensaje al papá de su hija, Sergio Mayer Mori, y de paso al abuelo, el actor Sergio Mayer. A través de sus stories en Instagram, Natalia dejó ver su molestia por las recientes declaraciones que dio Mori a su llegada a México.

Mori llegó de Argetina para convivir con su hija y defenderse de los señalamientos de su ex, quien aseguró que procederá legalmente en contra de él porque no se ha hecho responsable económicamente de Mila, la hija que tienen en común.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer negó la versión de Subtil y aseguró que sí es un papá responsable, además, advirtió que pronto se "iba a saber todo".

Al parecer esto no le gustó a Natalia y le respondió con un mensaje en el que también menciona a Sergio Mayer, "el futuro presidente de México", escribió la modelo brasileña.

"Qué bueno que se van a enterar de todo, me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, 'el futuro presidente de México' te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé 'algo' y no lo que mande la ley", se lee en el inicio de su mensaje.

Natalia Subtil dejó entrever que Mori le suele mandar regalos a su hija, creyendo que con eso cubre su responsalidad.

"Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente".

Sergio Mayer se reencuentra con su hija

Parecía que las cosas se habían calmado entre Mori y Subtil, pero tal parece que no; hace unas horas, Sergio posteó en sus redes un video en el que aparece conviviendo con su hija Mila.

En el material de casi 15 minutos se observa a Mori bailando y jugando con su hija; los cibernautas opinaron que es evidente la buena relación que hay entre padre e hija.

La polémica de la paternidad de Sergio Mayr Mori, cuando aún era menor de edad, fue recordada por varios cibernautas.

"Critican mucho a Sergio pero que no se les olvide que él era un niño menor de edad, 17 años tenía cuando Natalia mantuvo relaciones sexuales con él, obviamente fue un abuso, ella una mujer de casi 30; eso es abuso, no porque sea hombre quieran hacer menos ese punto, en fin, él está haciendo lo que puede con la parte que le toca, cuando no eligió ser padre se le impuso por parte de Natalia y ojo, me cae súper ella pero eso no quita que haya sido abusiva en ese aspecto con él", opina una cibernauta.



Sergio Mayer, cercano a su nieta Mila. Instagram Sergio Mayer.

Contrario a lo que asegura la modelo brasileña, hace unos días, Sergio Mayer aseguró a EL UNIVERSAL que su nieta y su hijo siempre tendrán su apoyo, y enfatizó que si su hijo no estaba cumpiendo con sus obligaciones, tendrían que haber consecuencias.

“Apoyaré a mi nieta y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. El tiempo siempre acomoda la verdad y ustedes van a ver si mi hijo cumple o no cumple y si no ha cumplido, que haya consecuencias”

