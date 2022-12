Natalia Córdova vuelve a sus raíces

Para Natalia Córdova-Buckley entrar a la segunda temporada de la serie Mosquito coast fue una oportunidad de volver a sus raíces. Recibir su papel como Isela significó una señal de conexión con su abuelo, el famoso actor Pancho Córdova, a quien ella identifica como su ángel.

“Aunque ya murió, mi abuelo siempre guía mi carrera, para mí fue muy especial este personaje y este show porque mi primo hermano falleció unos meses antes de me quedara en este show y le pedí que me regresara a casa, le dije ‘encuéntrame una chamba que me regrese a Quintana Roo’ y llegó”, contó Natalia.

La historia sigue a Allie Fox, un científico que huye de EU con su familia después de que el gobierno lo persigue por haber encontrado algo que al Estado no le conviene que sea revelado.

Durante la segunda temporada, que ya está disponible en Apple TV+, se trasladan a Quintana Roo y Guatemala, para dar un enfoque más ambientalista, algo que a Natalia le interesa, pues a principios de año formó parte del movimiento de famosos “Selvame del tren”, que busca frenar la construcción del Tren Maya para proteger la fauna de la zona.

Su personaje en esta segunda parte de la serie basada en la novela homónima de Paul Theroux, busca abogar por la naturaleza.

“Estuve rodeada de muchos activistas muy amigos míos, académicos e intelectuales, que me han enseñado mucho”, dijo.