Natalia Alcocer exige cárcel para su agresor, excuñado de Peña Nieto: "Tengo muchísimo miedo"

Natalia Alcocer, exparticipante de "Survivor" está desesperada y tiene mucho miedo luego de que una jueza otorgara un permiso a su exesposo, Juan José Chimal Velasco, excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto y quien la violentó.

A través de un video que comparte en sus redes sociales, Alcocer llora al contar la difícil situación que está viviendo, y lamentó que el pasado lunes una jueza haya tomado la decisión de dejar salir de México a su exesposo, quién viajará a Las Vegas.

"Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada", se sinceró la exparticipante de "La casa de los famosos".

Con el afán de que sus tres hijas dejaran de vivir violencia, Natalia demandó legalmente a Juan José, mostró pruevas y videos en los que se observa cómo la golpea; a él, un ingeniero industrial en sistemas, no lo denunció antes porque fue amenazada, él le aseguró que era inmune por ser excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República por lavado, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

"Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco, hoy le pongo nombre, apellido y cara, estoy cansada que desde que estaba casada con él, o estaba en pareja de él, o como quiera decirle, se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada, y fue parte de por qué soporté tanta violencia en mi vida", explicó.

Alcocer confesó que se siente impotente ante la reciente decisión de la jueza, pues en teoría las autoridades deberían protegerla, ya que Chimal Velasco está imputado como su agresor.

"Me volví a sentir totalmente impotente, totalmente desprotegida por un sistema donde están los videos, donde el señor está imputado, donde el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor, me violentó".

La exintegrante de exparticipante de "Survivor" mostró una colonoscopia que presentó su expareja y cuestionó su veracidad, pues asegura que fue hecha por por un doctor que no tiene cédula profesional y aparte es excuñado de Juan José.

A pesar de que Carrisales fue acusado también de violencia económica contra sus hijas, Natalia asegura que no quiere dinero, pues ella sabe trabajar, sólo desea vivir en paz.

"Lo único que pido es paz, quiero que este señor esté en la cárcel, que deje mis hijas tranquilas".

Visiblemente afectada, reflexionó sobre el actuar de las autoridades, quienes tal parece que le harán caso sólo cuando se presente desfigurada o esté muerta.

"La Fiscalía y el sistema, que se supone nos tienen que cuidar no lo hace; al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que se haga un asunto grave, para que lo metan a la cárcel; con 31 mil pesos al señor se le otorga el perdón y sigue en las calles".

Pide ayuda a Sergio Mayer

Natalia Alcocer le agradeció públicamente a Sergio Mayer por atender su "grito de ayuda", escucharla, guiarla y darle esperanza, además aplaudió que el exdiputado estuviera comprometido con los derechos de las mujeres.

