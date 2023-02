Nadia Ferreira: la esposa de Marc Anthony impone la tendencia de mini short y botas altas con estos 3 looks

Nadia Ferreira es toda una reina en materia de belleza y de eso no hay duda. Ella sabe estar a la última moda sin importar la estación del año en la que nos encontremos. No hay look que no haya sido cuidadosamente elegido por ella y definitivamente sus elecciones de vestuario siempre marcan tendencia.

En este caso, Nadia Ferreira viene demostrando que no hay que temerle al invierno a la hora de vestirse. Cuando llega esta época del año uno tiene a escoger chamarras capitonadas bien abrigadas para cubrirse del frío. Sin embargo, la modelo apostó por las prendas cortas y ha enseñado cómo lucirlas pese al frío.

Para ello la esposa de Marc Anthony recurre a las botas de caña alta y siempre suma medias largas. De esta manera, puede cubrir sus piernas sin necesidad de caer en el clásico de los pantalones largos para taparnos en poco y protegernos de las bajas temperaturas. Hoy repasamos sus 3 looks en mini shorts con los que definitivamente conquistó a sus seguidores.



En el primero de ellos Nadia Ferreira posó con un traje sastre de estilo escocés. Ella sabe que, con su altura, mide 1.75 metros, no hay nada más acertado que recurrir a las prendas cortas para estilizar sus piernas. Por ello recurrió a las botas en la gama de los azules de taco fino y en punta.



El segundo look de Nadia Ferreira en microshort acaparó todas las miradas en segundos. En este caso optó por la gama de los blancos y negros que la llevaron a derrochar elegancia y sensualidad. El cardigan largo fue otro de sus más grandes aciertos para frenar un poco el frío del invierno.



Pero Nadia Ferreira también conoce que no es una regla básica llevar colores oscuros en esta estación del año. También se llevó los aplausos con un microshort rosa pastel y botas blancas de taco cuadrado. Este look es más de día que de noche y no deja de ser encantador en invierno.