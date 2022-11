Nadia Ferreira: 3 conjuntos de blazer y pantalón para llevar en otoño con estilo y elegancia

Además de ser una bella modelo perteneciente al mundo Miss Universo, Nadia Ferreira es una fashionista declarada y reconocida por sus más de dos millones de seguidores en Instagram. La bella joven es la prometida de Marc Anthony desde mitad de año y lo acompaña a la mayoría de sus eventos importantes, cuando su agenda está libre de compromisos laborales y de sesiones de modelaje.

Los looks de blazer y pantalón de Nadia Ferreira

Uno de los looks más elogiados de Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram, es el que utilizó cuando deslumbró con un make up en tonos azules en sus ojos. La modelo lució un conjunto de diseño en líneas cruzadas, compuesto por un pantalón corto (tiro alto) y un blazer a la cadera. La pareja del cantante acompañó la elección con botas de cuerina, de caña alta y taco fino y alto, y de color azul petróleo.



Conjunto de blazer y pantalón corto. Fuente: Instagram @nadiatferreira

Con un pequeño bolso de mano que combinó con sus botas, su camiseta y un cinturón fino de cadena dorada, la bella joven de 23 años se llevó más de 170 mil “Me gusta” en la publicación. Otro look que dio que hablar estuvo compuesto por prendas muy otoñales y en colores cálidos. En esa oportunidad la prometida de Marco Antonio Muñiz Rivera recaudó más de 165 mil “Me gusta”.



Clásico otoñal lucido por Ferreira. Fuente: Instagram @nadiatferreira

Conjunto glamoroso de gala

El conjunto en esta oportunidad, estuvo compuesto por un blazer a la cadera de color coral muy claro, haciendo juego con sus botas de caña media y taco bajo y grueso, y un pantalón ajustado de cuerina de color chocolate. Para la parte superior, eligió una camiseta con cuello alto y cerrado, en tono oscuro. Con maquillaje en tonos nude y su cabello lacio y suelto, la modelo volvió a conquistar el corazón de sus fans más fashionistas.



Look de gala de Nadia Ferreira. Fuente: Instagram @nadiatferreira

Finalmente, otro outfit compuesto de blazer y pantalón, lo lució hace pocos días para acompañar a Marc Anthony en los Latin Grammy y allí lució un conjunto negro con texturas, con sandalias delicadas de taco alto. Los protagonistas fueron su bolso y su gargantilla con piedras brillantes. Con un look de cabello efecto mojado y make up en tonos cálidos, la ex reina de belleza se llevó más de 63 mil “Me gusta”.