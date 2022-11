Myriam Montemayor se defiende de los haters: "Para esta carrera hay que tener estómago"

La cantante Myriam Montemayor, quien ganó fama tras convertirse en la primera ganadora del concurso de canto "La Academia" no le tiene miedo a los haters (odiadores) en redes sociales. Hace unos días su nombre se hizo tendencia por ser el blanco de críticas de muchos usuarios que señalaron un error en las supuestas publicaciones de apoyo de sus fans.

Montemayor compartió a través de Twitter algunas fotografías de entradas que sus seguidores mostraban, que ya adquirieron para su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, expresando su entusiasmo por asistir. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que se trataba de los mismos boletos sólo que publicados desde cuentas diferentes, lo que provocó burlas hacia la también actriz.

En entrevista con EL UNIVERSAL ella confesó que, aunque este tipo de ataques le lastima, también ha aprendido a ignorarlos para no verse afectada.

"Para esta carrera hay que tener estómago con los redes sociales y si no lo tuviera me dedicaría a otra cosa porque no dejo que eso influya, soy una persona que está muy enfocada en lo suyo, que es trabajar, todos los que estamos en esta carrera sabemos que a eso está expuesto uno, pero te vas haciendo de estómago de tener esa consciencia de que no le puedes caer bien a toda la gente y es con lo que hay que lidiar", dijo Myriam.

La intérprete de "Hasta el límite" está por cumplir 20 años de carrera, en los que acepta, no ha sido fácil lidiar con las críticas y con una industria que constantemente cambia, sin embargo, su lema es "persistir resistir y nunca desistir".



Foto: Sokol Producciones

En junio regresó a su lugar de origen como madrina de "La Academia: 20 años de historia", pero también ha sido juez de este reality, en el que, incluso, reconoce que comenzó formándose como youtuber, pues cuando era alumna se ganó la simpatía del público hablándole a las cámaras de la casa donde compartía con alumnos como Yahir y Toñita; hizo de esta práctica un personaje, al que llamaba "camarita", cada que quería decir algo al exterior.

"Empecé siendo youtuber con la camarita sin darme cuenta de lo que estaba pasando y de lo que venía, fue de una forma orgánica y natural y me ha tocado vivir la industria de la música en diferentes momentos... Ahora la tecnología está muy a la vanguardia y tiene sus pro y contras y como no hay ningún filtro pasan estas situaciones de los haters, pero creo que es cuestión de darle un buen uso a esta herramienta".

Para celebrar estas dos décadas de trayectoria es que hará un recorrido musical por sus siete discos el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Nacional a las 21:00 horas. Ahí tendrá algunos invitados, entre ellos Andrés Encinas, el finalista de la última generación de La Academia, a quien ella decidió amadrinar.

"Han sido 20 años de sembrar y vienen tiempos de cosecha, creo que cada disco ha marcado una etapa diferente y a lo largo de este tiempo ha habido un crecimiento en lo personal y profesional. Es un momento en el que me siento plena en todos los sentidos y me va a dar mucho gusto recorrer cada una de mis etapas y me encanta que la gente sea parte de esta celebración, porque es aniversario de la gente que me apoyó con su voto y luego con cada uno de mis discos".

Además, durante la noche también interpretará temas de su nueva producción, que aún está trabajando como "Basta", "Irracional" y "Prometiste volver". En enero se presentará como invitada junto a la Sonora Santanera.



