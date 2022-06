"My policeman" y otras películas en las que actúa Harry Styles

Esta mañana se estrenó el teaser de la próxima película de Harry Styles, “My Policeman”, que llegará a las salas de cine el próximo mes de octubre y donde, como dice el título, interpretará a un policía.



El filme es una de las grandes apuestas del cantante y actor para este 2022 junto a “Don’t worry, darling” (“No te preocupes, cariño”) que también llegará en la segunda mitad del año.



Pero esta no es la primera vez que el exintegrante de "One Direction" incursiona en la actuación pues, a la par de su carrera musical, se ha encargado de mostrarnos que lo suyo también es dar vida a todo tipo de personajes.

Si bien apenas lleva un par de títulos en su currículum, estos son algunos de sus trabajos actorales que están disponibles en plataformas digitales, o bien que pornto llegarán a la pantalla grande.



“My policeman”

Dónde verla: se estrena en octubre en salas de cine y en noviembre a través de Amazon Prime Video.

De qué va: el filme dirigido por Michael Grandage, y basado en la novela homónima de Bethan Roberts, nos presenta la historia de un policía (Tom, interpretado por Styles) y una maestra de escuela llamada Marion (Emma Corrin) quienes están enamorados, pero a la par, en un contexto en el que la homosexualidad es ilegal (en la década de los 50), Tom vive un romance con Patrick (David Dawson). Años después, ya en los años 90 y con Marion y Tom casados, los hombres se vuelven a encontrar.

“Don’t worry, darling”

Dónde verla: próxima a estrenarse en salas de cine en septiembre de este año.

De qué va: bajo la dirección de Olivia Wilde, sigue la vida de una pareja en los años 50 conformada por Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), quienes viven en una comunidad experimental utópica donde todo parece perfecto hasta que descubren que hay un secreto detras.

“Dunkerque”

Dónde verla: Netflix

De qué va: ambientada en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, sigue a un grupo de soldados jóvenes que quedan varados en la ciudad de Dunkerque así su posterior evacuación en la llamada “Operación Dinamo”. Si bien no es protagonista el personaje de Styles sí tiene peso durante la historia pues es uno de los soldados del ejército británico.

“Eternals”

Dónde verla: Disney+

De qué va: sigue a un grupo de seres inmortales conocidos como “los eternos” quienes han estado en la tierra a lo largo de la historia y ayudado a la raza humana. El personaje de Styles aparece en la escena postcréditos y se trata de Eros (Starfox), hermano de Thanos, superhéroe que fue introducido en los años 70 en el cómic de “Iron Man”. Si bien apenas fue una introducción a este personaje se espera que tenga su propia película o una mayor presencia en la secuela de "Eternals".

Como un extra, Styles apareció en un episodio de "iCarly" junto a sus entonces compañeros de One Direction, quienes hicieron un número musical para el programa de Carly, Sam y Freddie.

