"Yoshio está resistiendo como un titán": Alejandra Ávalos

"Yoshio está resistiendo como un titán el tratamiento que se le está proporcionando", comenta la cantante Alejandra Avalos.

Con esperanza de que Yoshio pueda recuperarse en la lucha contra el Covid-19, Avalos señala que ya ha habido compañeros del medio del espectáculo que lo han logrado como la actriz Cecilia Romo, quien salió del coma inducido.

"Eso es un indicativo de que hay mucha gente que puede salir de la intubación y el Covid-19, eso nos da mucha esperanza", dice. "Hay que esperar y tener paciencia".

También lee: Familia de Yoshio busca medicamento que no hay en México

Avalos relata que le ha mandado mensajes a la esposa del músico, Marcela Hernández, pero ahora sólo está al pendiente de lo que dicen en sus redes sociales pues Marcela le dijo que no quería ocupar su línea telefónica para tener contacto con toda la gente que está interesada en la salud del cantante.

Yoshio actualmente se encuentra internado y en estado crítico en el hospital Xoco.

El pasado fin de semana Marcela contó a EL UNIVERSAL que están buscando la medicina remdesivir, la cual se está probando en pacientes con Covid-19 con buenos resultados. Al respecto Avalos relata que se ha puesto en contacto con amigos a través de grupos de whatsapp con otros artistas para ayudar a juntar dinero y poder comprar el medicamento.

También lee: Familia confirma que Yoshio padece coronavirus; se mantiene grave

"Habemos mucha gente que queremos la salud de Yoshio", dice.

"Indagué un poco a través del sistema de salud pero en México no lo tenemos, eso me dijeron, que no tenían ese medicamento en su haber y por eso no podían suministrarlo", relata.

Avalos cuenta que conoció a Yoshio cuando Gualberto Castro y él le propusieron entrar a la agrupación "Amantes en concierto".

También lee: Esposa de Yoshio pide permiso para hacer videollamada y saber de él

"Me di cuenta de que era un ser humano increíble, muy profesional, correcto, educado, con un cariño por su carrera, profesión y la gente que amamos el método del espectáculo. Es una persona sencilla, aterrizada, centrada, madura", dice.

al