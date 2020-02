Yahir ya tiene listo su nuevo disco 

El cantante mexicano Yahir ya tiene hechas las canciones que formarán parte de su nuevo disco.

Se trata de su octavo álbum de estudio en el que está trabajando a la par de sus presentaciones en el musical “Hoy no me puedo levantar”, donde comparte protagónico con Belinda.

“Tenemos toda la composición de mi nuevo disco y ahora estamos escogiendo temas, (decidiendo) si va a ser en vivo, si no, si vamos a salir con un sencillo o viene el disco completo, todo eso es lo que estamos trabajando”, contó.

El también actor, reconoció que interpretar a Mario en la puesta en escena producida por Alejandro Gou ha sido un desafío por la falta de experiencia, tanto de él como de Belinda.

“”Hoy no me puedo levantar” es una obra que la verdad es bendecida, musicalmente y en la cuestión de la comedia, del drama, de todo lo que tiene siento que es perfecta, es muy redonda en todos los sentidos y esta puesta tiene un par de protagonistas que no lo habían hecho: Belinda no había hecho teatro y yo nadamas había estado en 'Mentiras' y 'Jesucristo Súper estrella', por eso, ahora tener un reto de este tamaño pues ha sido muy grande”.

Luego de su participación en el último desfile del Carnaval de Mérida que se llevó a cabo el 25 de febrero, el sonorense reconoció que le gusta este destino por ser muy familiar.



Foto: Nicole Trejo/EL UNIVERSAL

“He ido a otros carnavales pero es la primera vez aquí, me encanta, porque a veces (en otros carnavales) es mucha borrachera, son como diferentes y ahorita lo sentí muy lindo, Mérida es un lugar de mucha paz y la sentimos todos los que venimos de fuera siempre que llegamos aquí”, dijo.

