En estos tiempos de cuarentena por causa del Covid-19, también el metal tiene canciones inspiradoras y de reflexión que podemos escuchar y pasar un buen momento en nuestras casas.



Metallica, “Broken, beat & scarred”

“Lo que no te mata te hace más fuerte”, es el mensaje que deja Metallica en su canción, “Broken, beat & scarred”, en donde señala que a pesar de caer, hay que levantarse, luchar y sobre todo, seguir adelante. Sin duda una canción alentadora para estos tiempos de crisis que enfrenta la humanidad.



Slipknot, “All out life”

La banda estadounidense liderada por Corey Taylor, aunque es elogiada por muchos por la rdeza de sus canciones, también trata de dar mensajes de superación y aliento a su manera como en su sencillo “All out life”, en donde invita a dejar los convencionalismos, el fanatismo, a pensar por uno mismo y seguir adelante no importa lo que digan los demás.

Rammstein, “Dalai Lama”

La banda alemana Rammstein además de considerarse una de las mejores bandas de metal, también se ha caracterizado por tener en su repertorio temas que hacen una crítica social.

Su canción “Dalai Lama” dentro de todos los mensajes que deja, se encuentra el de no exagerar en una crisis, pensar en lo que se hace y no caer en el miedo y la desesperación. La letra describe a un padre de familia que por creer que el avión en donde viajaba caería, abraza muy fuerte a su hijo para protegerlo y lo asfixia, mientras que el avión sólo atravesaba por una turbulencia.



Airbourne, “Bottom of the well”

La banda australiana de hard rock, también invita a salir adelante, y darlo todo para salir de una situación complicada, “Porque yo nunca digo morir, nunca me rindo. Nunca dejo de dar todo lo que tengo”, dice el vocalista con mucho énfasis en su canción.

Bring Me The Horizon, “Throne”

La banda británica también al ritmo del metal alternativo invita a todos a afrontar todas las situaciones malas y transformarlas en algo positivo, porque con cada golpe que da la vida uno debe de fortalecerse.

System Of a Down, “Lonely day”

Para este tiempo de cuarentena, podemos reflexionar la importancia de estar con nuestros seres queridos y que por diversas situaciones de falta de tiempo, por el trabajo, por estar metidos en el celular etcétera, olvidamos pasar tiempo con ellos. Con el tema “Lonely day” de la banda estadounidense, el guitarrista Daron Malakian habla de estar aislado y solo, indica que son días que no deberían de existir y termina diciendo, “Es un día que me alegro de haber sobrevivido”.

Papa Roach, “...To Be Loved”

También la banda estadounidense de new metal, a su manera reflexiona que a pesar de todo uno nunca debe de rendirse ante ninguna situación.

Lacrimosa, “Stolzes Herz”

La banda alemana además de cantarle al amor de una manera muy profunda y poética, también tiene en su repertorio temas inspiradores como “Stolzes Herz”, en donde de una manera general habla de la humanidad, en donde a pesar de todas las desgracias, siempre se levanta y sigue adelante.



Eisbrecher, “Antikörper”

Es bueno seguir todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias indican y así evitar que el virus se propague más, es muy importante lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, evitar el contacto cercano y no queda de más llevar una alimentación balanceada y tomar vitamina C para fortalecer nuestros anticuerpos.



al