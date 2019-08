Ten Years After trae su música a México por primera vez

Se dice que una vez Mick Jagger, líder de The Rolling Stone, vaticinó que con trabajo, Ten Years After apenas duraría tres meses. Y se equivocó.

La banda inglesa ya cumple 52 años de vida y esta noche ofrecerá un concierto en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, que también marca su primera visita al país.

“La verdad es que no esperábamos trabajar tanto tiempo”, dice del otro lado del auricular Ric Lee, uno de sus fundadores.

“Siempre fuímos una banda de no sacar sencillos, sino discos completos para que la gente los oyera, entonces eso nos hizo estar en el subterráneo, en el underground”, refiere.

Ten Years After, creadores de “I Woke Up This Morning”, “Love Like A Man” y “Good Morning Little Schoolgirl”, fue una de las bandas participantes en el legendario festival de música Woodstock de 1969.

“Definitivamente fue un hito para la carrera, un momento importante y, cosa curiosa, el mánager no quería que hiciéramos el show”, recuerda Lee.

“Ahora ya no sería posible hacer un festival igual por muchas razones, de entrada, porque aquella vez llovió muy fuerte y bueno, ahora cuando pasa eso, de inmediato retiran a los grupos por seguridad”, comenta.

La longevidad de la banda, refrenda, es porque han sabido adaptarse a la tecnología. Si antes sólo se podía usar un teclado, por ejemplo, ahora ya se permite hacer varias cosas más.

En 2017 editaron "A Sting in the Tale", su tercer disco en el actual siglo, bajo su propio sello discográfico.

En total cuenta con 12 discos de estudio, de los cuales ocho alcanzaron sitio en Billboard.

“Ya le dijimos a nuestro agente para que busque más fechas en México y podamos regresar pronto”, apunta Lee.

