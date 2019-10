Sole Giménez se remonta 70 años para buscar mujeres compositoras

Para honrar el trabajo de las mujeres compositoras y darle mayor visibilidad a su trabajo, la cantautora española Sole Giménez, recopiló varias canciones remontándose a 70 años de historia en su nueva producción discográfica.

“Es un proyecto para dar visibilidad a las mujeres autoras y compositoras, porque muchísimas veces han quedado relegadas por el hecho de ser mujeres y algunas de ellas, aunque sean cantantes no se sabe que sean compositoras, entonces creo que habría que darles el esfuerzo, de darles voz y sensibilizar a las personas”, dijo Sole en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cantante indicó que hizo una búsqueda en donde descubrió grandes canciones que pasaron al olvido, además se dio cuenta de la dificultad que también atravesaron las mujeres para componer música en el pasado.

“Si que ha pasado esto con la composición y la autoría, no tanto con las artistas, porque la mujer queda bien como cantante, pero a la hora de querer estar ahí y hacer más cosas nos ha costado bastante, conociendo un poco la historia de la música y siguiendo a las compositoras desde estos últimos cien años, te vas dando cuenta de lo difícil que lo ha tenido la mujer el estar haciendo música y no me parecía justo que eso pasase desapercibido”, explicó.

Las autoras que escogió la exvocalista de Presuntos Implicados, fueron de varias nacionalidades, entre ellas latinoamericanas, como a Natalia Lafourcade, a quien considera una compositora excepcional.

“Yo soy de la generación de los noventa y por lo menos en España ya había una gran apertura y una posibilidad de hacer música, luego en el negocio de la música el hecho de ser mujer ha sido difícil, pero esto ha cambiado, no sé si ha cambiado tanto como a mí me gustaría, porque todos estamos inmersos en una sociedad que sigue siendo patriarcado de estas connotaciones que ni vemos pero que están ahí y el hecho de ser mujer en un mundo masculino en la música pues sí que te pasa factura”, comentó.

El gran reto que enfrentó la cantante con su vigésimo disco de estudio llamado “Mujeres de música” fue el hacerlo con una orquesta sinfónica, y hacer los acordes necesarios para cada canción, “no fue fácil, pero al final lo conseguimos y el resultado vale pena”, replicó.

La cantante se presentará el próximo 14 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. “estaré acompañada de un trio, porque es complicado hacerlo con toda la orquesta, pero trataré de que sea lo más parecido a la versión del disco”, finalizó.

