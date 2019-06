Aunque esta en rumor de que Slipknot vendría a la Ciudad de México con todo y su festival metalero, hoy esto ya es una realidad, pero al doble, ya que la fusión del Knotfest Meets Force Fest traerá también a otra cabeza pesada, Rob Zombie.

Ambas bandas metaleras pondrán a brincar y a mover la cabeza a los gustosos de este género del 30 de moviembre al 1 de diciembre en el Deportivo Oceanía.

Así lo anunció los originarios de Iowa en sus redes sociales donde escribieron a lado del cartel:

"@knotfestmexico returns to Mexico with @forcefestmx, headlined by #Slipknot on 30 November and @robzombieofficial on 1 December. More info coming soon: knotfestmx.com".



Hasta el momento no han hecho público el cartel completo, pero se espera que pronto se muestren las bandas que tocarán en el evento al que llaman épico.