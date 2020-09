Silvana Estrada prefiere hacer canciones que no mueran

Los éxitos efervescentes no son para Silvana Estrada. A sus 23 años, la jarocha tiene bien claro el camino que quiere seguir en la música y ese está alejado de los temas que son muy escuchados por un tiempo y luego olvidados en el fondo de una plataforma digital.

Estrada es la primera artista latina que firma un contrato en la disquera Glassnote Records, donde comparte sello con artistas como el grupo francés Phoenix, la banda irlandesa Two Door Cinema Club y los británicos de Chvrches, de quienes hizo su propia versión del tema “Forever”, como parte de su debut en la discográfica.

“Estoy confiando en una disquera independiente donde creo que encuentro un lugar en el que la música va primero, donde se respeta mi visión que es fuera del mainstream (lo convencional), no quiero hacer canciones que suban como espuma y luego bajen, sino que vivan muchísimos años y hacer discos toda mi vida, aunque no sean un exitazo”, dijo Estrada en entrevista con EL UNIVERSAL.



El tema que reinterpreta de sus nuevos compañeros de sello, es parte de la banda sonora de la serie española "Élite" y se acompaña con un video musical en el que Silvana fungió como productora, por primera vez.

“Quiero ir construyendo una carrera de años, donde se me permita tocar mi vena artística, cuando le dices eso a una disquera grande, que básicamente está trabajando por y para el reggaeton, que no digo que esté mal, simplemente que yo no me identifico tanto con su modelo de trabajo, de repente ya no tiene mucho sentido lo que te ofrecen”, afirmó.



La cantautora creció en Coatepec Veracruz y es hija de dos músicos, lanzó su primer álbum en el año 2017 y se ha caracterizado por producir música de estilo artesanal, con elementos acústicos y voz, acompañada siempre del cuatro venezolano, que ella toca.

Su estilo resalta las raíces mexicanas y conjuga letras que reflejan sus sentimientos. Ha colaborado con intérpretes como su paisana Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Caloncho.

“Mi gran tema es el amor es dónde encuentro mucha poesía e identidad; somos un país súper romántico, pero también me interesa mucho el feminismo, entonces dentro de mi quehacer intento un poco desestructurar la idea romántica, poner antes el amor propio, las decisiones y estos conceptos que se me hace importante reforzar en el amor porque creo que nos han enseñado amar muy lucidamente”, afirmó.

Durante el confinamiento se dedicó a terminar de producir su segundo disco, Marchita, que nombró así para hacer una analogía al proceso de desamor.

“Es algo conceptual que habla de un duelo amoroso o el proceso de sanar. Cuando el amor se va, no se va del todo y lo que duele tiene mucho que ver con el proceso de marchitarse, es algo muy frágil, pero muy hermoso”.

