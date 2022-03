Rodrigo y Gabriela, felices con nominación al Grammy: "Metallica significa mucho para nosotros"

“Metallica ya no es una banda, es una corporación”, aseguró Rodrigo Sánchez, quien junto a Gabriela Quintero participó en el Blacklist de Metallica.

Rodrigo Sánchez, integrante del dueto “Rodrigo y Gabriela”, comentó el motivo por el cual Metallica decidió producir su blacklist invitando a artistas de diferentes géneros.

Al dueto se le encomendó realizar un cover de la canción "The struggle within", y por ello han sido nominados al premio Grammy como Mejor arreglo instrumental o a capella.

"Ya conocemos a Metallica, hace mucho tiempo que no les importa mucho, en este disco decidieron que no era necesario tocar igual toda la vida, para ellos es más importante permanecer en la boca de todos", explicó.

De igual manera, opinó que este disco es un producto y no un hecho artístico, debido a que la agrupación Metallica es más que una banda una gran corporación.

"Claro que es un producto, Metallica ya no es una banda, es una corporación grande, pero ellos invitaron a los artistas que tienen relación con ellos o que son fans de Metallica, no invitaron a artistas porque dependen de ellos para ser escuchados", acotó.

Asimismo, reafirmó que uno de esos casos es J Balvin, quien fuera duramente criticado por el cover de la canción "Wherever I may roam", y puntualizó que el reggaetón no pertenece a sus gustos, pero que sí a los artistas les funciona colaborar está bien para él.

"Ellos no necesitan a J Balvin para ganar puntos u obtener más oyentes del reggaetón, no me gusta particularmente el regaeton, la banda, pero cada quien hace lo que siente y, si para ellos es importante colaborar, pues, está bien. Siempre van a estar expuestos a que la gente critique, pero también habrá a quien le guste", sentenció.

En ese sentido, Rodrigo explicó que para el dueto las críticas y la interacción por redes sociales no son importantes ya que se mantienen concentrados en el estudio de grabación.

"Ni siquiera tengo facebook, lo utilizamos por la banda, pero nada más, no estoy familiarizado con el social media. Nosotros somos músicos como 'old fashion', nos la pasamos en el estudio y no nos ponemos a buscar tuits”.

Incluso, el anuncio de su nominación fue sorpresiva para ellos, debido a que su motivación es mantenerse produciendo música y no estar pendientes de lo que sucede en la industria.

"El día que nos avisaron me estaba despertando, y me llegó una felicitación de una amiga, así fue como me enteré, fue muy sorpresivo. Una nominación que no nos esperábamos, no somos de los músicos que estamos metidos en lo que está pasando en la industria musical, no estamos viendo cuando son los premios, o si nos nominaron, así éramos hace muchos años, pero ya no estamos en esa edad. Nosotros estamos haciendo música todo el tiempo".

Debido al sentimiento que tiene hacia la agrupación Metallica, le alegra que la nominación les llegara con este tema, aunque aclaró que los premios no son lo que los impulsa a hacer música.

“Qué bueno que fue con este proyecto, porque Metallica significa mucho para nosotros, hay buena relación con ellos desde hace tiempo, pero no es y nunca ha sido el motivo por el cual hacemos música.

"A esta edad estamos agradecidos con todo, desde la nominación al Grammy hasta la gente que compra el boleto para ver nuestro show” sentenció.

La invitación de Metallica

Rodrigo describió la forma en la que Metallica los invitó a formar parte de este proyecto.

"Ellos nos pidieron participar, la última vez que los vi fue en un concierto, vivía en Noruega, y me invitaron al backstage con ellos, y fue muy bueno porque no tenían ningún invitado, pero en ese momento ninguno teníamos idea de ese proyecto", aseguró.

Y agradeció que la banda no les encomendara uno de sus temas más populares entre los seguidores.

"Qué bueno que no nos pusieron a tocar 'Enter sandman' porque ya estaba muy choteada, fuimos la única banda que tocamos 'The struggle within', me pareció la canción más interesante para coverear”.

