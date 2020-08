Rock en tu idioma deja lo sinfónico y regresa a sus orígenes en un disco

La pandemia le quitó lo sinfónico al concepto de Rock en tu Idioma y ahora regresa más que enchufado con un disco lleno colaboraciones y grabaciones hechas a la distancia, las cuales se presentarán vía streaming en el Auditorio Nacional.

“Para empezar esta versión no es sinfónica sino es eléctrica, que es importante tenerlo muy claro, era muy difícil conjuntar a una orquesta y tenerlos a todos, para grabar y hacer un disco en estas condiciones de que hay que respetar sana distancia es complicado y la otra parte está planteado como una colaboración, más que cantar nuestras propias canciones, es colaborar con los demás, unos cantan unas y otros pedazos, en fin es una cosa que salió del gusto y eso es diferente a muchas cosas que se han hecho”, comentó en conferencia de prensa Leoncio Lara integrante de Bon y los Enemigos del Silencio.

“Rock en tu idioma eléctrico”, es el nombre con el que bautizaron este nuevo proyecto que nació durante los meses de confinamiento, en donde cada uno de los integrantes decidió buscar la manera de grabar y seguir adelante con sus planes.

“Somos una generación que ya de entrada empezamos en situaciones difíciles, cuando empezamos no había rock & roll y hacerlo era medio absurdo y no tenía mucho futuro, entonces no somos nuevos al tratar de hacer cosas con lo que hay y creo que una cosa que nos caracteriza es que primero lo hacemos por gusto y eso contraviene algunos obstáculos que se dan en el camino”, añadió el músico.

El nuevo disco que saldrá a partir del 27 de agosto, tiene colaboraciones en esta ocasión de Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Chiquis Amaro (Jotdog), Humberto Calderón (Neón), María Barracuda (Jotdog), Piro Pendás (Ritmo Peligroso), Ugo Rodríguez (Azul Violeta), entre otros, con participaciones especiales de Andrea Echeverri (Aterciopelados), Leonardo de Lozanne (Fobia) y Marciano Cantero (Enanitos Verdes).

Además, este álbum se presentará en un concierto que se podrá ver por streaming, que será transmitido desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 5 de septiembre en punto de las 21:00 horas.

“Es un álbum que está hecho por primera vez en nuestra vida a distancia, que es un proceso bien exótico y bien complejo, pero divertido e ilustrador, en el que nos reencontramos con muchos de nuestros talentos por ahí hasta perdidos y por otro lado fue el poder llevar a la praxis esta presentación de disco y eso lo convierte en un evento sin precedentes”, señaló Sabo.

La relación de Rock en tu idioma con el Auditorio Nacional, ha estado basado en amor y mucho respeto, sobre todo en muchas ganas de hacer que las cosas sucedan y en esta parte horrible de pandemia que nos ha tocado vivir a todos, en la que el mundo del espectáculo ha estado golpeado terriblemente y agradecemos que el Auditorio Nacional una vez más habrá sus puertas para que podamos hacer uso hacer de sus instalaciones, para mostrar nuevamente las ganas y el amor que tenemos de seguir haciendo nuestro trabajo”, ahondó.

