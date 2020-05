Regina Orozco se adapta a la vida virtual

Al principio de la cuarentena Regina Orozco no entendía las dinámicas del encierro, no convivir con personas le causaba desesperación pero poco a poco encontró una manera de sobrellevar la situación y comunicarse; las plataformas digitales le han servido no sólo para hablar con sus seguidores y hacer entrevistas, sino también para impartir el taller de canto que normalmente hace de forma presencial.

"Ahorita ya dependemos casi todos de aplicaciones como el WhatsApp y es cuestión de las redes enteras que están sucediendo en el mundo, así nos comunicamos; las noticias son por aquí, los chistes, los memes, las reuniones", dijo Orozco en entrevista telefónica.

Este sábado será la primera vez que la soprano y su hija Sol de María Bañuelos, quien también es maestra de canto, ofrecerán un master class virtual, llamado ¿Dónde está mi voz?, que tiene el objetivo de ayudar a cualquier persona a encontrar su voz.

También lee: Amandititita y Regina Orozco se mezclan en el festival "Contigo en la Distancia III"

La clase será a través de la plataforma Zoom y durará tres horas, a partir de las 11:00, participarán 25 personas que se inscribieron vía WhatsApp e hicieron un pago de 550 pesos; como los lugares ya están agotados, recientemente anunciaron una nueva fecha, para el seis de junio.

"Ya hemos dado este taller antes, de manera presencial, y son sólo 25 participantes porque sino no puedes atender a todos. Básicamente es una introducción al canto y una plática sobre las razones por las cuales tenemos miedo a ser juzgados y prejuicios al cantar; vamos a ver ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, de vocalización, todo acerca de los registros vocales, ya lo tenemos planeado minuto a minuto", detalló.

Orozco también participó recientemente en una canción grupal de apoyo a la situación por Covid-19, el tema se llama "Aunque cueste" y también interpretan artistas como Susana Zabaleta, Armando Manzanero y Margarita, la Diosa de la Cumbia. Este tema es una manera de apoyar a las personas que están viviendo una "montaña de emociones", como la soprano.

También lee: Danna Paola canta que está "Sola" en cuarentena

"Cuando mi hija era chiquita, justo hace 20 años, mi papá nos regaló un viaje a Disneylandia y ahí había una parte que se le llamaba Tomorrowland (el mundo del mañana) y de repente había un cumpleaños en una pantalla y yo dije: 'qué raro imagínate que pasara eso', y ahora ya lo estamos viviendo, ya los cumpleaños en mi familia son así y ya empezarán a utilizar las aplicaciones para hacer juegos; para mí es como un mundo de ciencia ficción, ha sido muy fuerte", reconoció la también actriz.