Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez

Bastante molesta se mostró Regina Blandón cuando a su llegada a la alfombra roja de una obra de teatro se le preguntó acerca del tuit donde se hacía mención sobre el supuesto abuso de Eugenio Derbez hacia ella.

"Se mamaron con todas sus letras, y esta vez me vale, fueron a preguntarle a Alessandra (esposa de Eugenio) al aeropuerto con su hija al lado y me parece de muy mal gusto; amigos de la prensa, eso no se hace, estuvieron más abajo que un troll, porque éste dijo: ‘nada más falta que Regina…’ y yo salí a defender, pero agarraron la frase ‘el supuesto acoso’ para generar clicks".

Dulce María cantará de todo en 2000 Pop Tour

Ahora que Dulce María fue anunciada como parte del elenco en el show musical “2000 Pop Tour”, la pregunta sobre la música que interpretaría surgió, pues durante aquella década ella no sólo inició su carrera como solista, sino que también estuvo en el grupo Jeans y participó en las telenovelas musicales “Clase 406” y “Rebelde”, de donde surgió la popular banda RBD.

Aunque sus otros compañeros no estarán presentes, confirmó que sí incluirá en su repertorio temas que hizo éxito junto a Anahí, Poncho Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, a quienes Ari Borovoy el productor, ya invitó al espectáculo. “Ari dice que todos están invitados, el que quiera subirse, se puede subir, así que ahora depende de cada quien. Vamos a mezclar algunas mías y otras de RBD que podamos cantar juntos”.





Trabajadores tienen presente a Samuel Ríos Yvalles

Un mes después de su asesinato en un intento de asalto, el rostro de Samuel Ríos Yvalles sigue estando presente en los rodajes de publicidad.

El director de películas como “Los días que no estuve”, estrenada el año pasado, era muy querido en el medio de los comerciales, así que trabajadores de ese medio siguen colgando su fotografía a un lado del monitor como señal de que no olvidarán los hechos mientras no se detenga a los homicidas.

mafa