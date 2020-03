Por coronavirus, J Balvin podría suspender su álbum

J Balvin planeaba hacer la presentación oficial de su nuevo disco el próximo viernes 20 de marzo; sin embargo, este hecho podría cambiar de última hora, pues el colombiano lo está dudando pues considera que puede no ser pertinente en este momento, cuando el mundo atraviesa una crisis por el Coronavirus.

El reguetonero compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que reflexiona acerca de la presentación de su álbum, ya que con este intenta mandar un mensaje positivo. Por lo anterior, puso a consideración de sus fans el lanzamiento total del proyecto que incluye temas que ya fueron presentados como: “Morado”, “Blanco” y “Rojo”.

“Mi gente, un abrazo muy grande, de buena vibra y positivismo, con todo este caos que está pasando del Coronavirus. Obviamente me estoy preguntado si sacamos el álbum 'Colores' o no, si la gente está con la vibra pa´ escuchar colores o no están pa´escuchar colores, no sé… ¿Qué opinan?, ¿Qué dicen?, ¿Cómo se sienten? ¿Paramos el álbum y esperamos que pase todo esto o salimos con él?”, dijo el intérprete.

“Colores” es un trabajo conceptual en el que J Balvin trabajó junto a el artista japonés Takashi Murakami para los videos musicales. “Este álbum representa los sueños porque siempre quise trabajar con Takashi Murakami”, ha dicho con anterioridad.

Otros artistas como Avril Lavigne, BTS, Madonna y Green Day han cancelado sus presentaciones a causa del COVID-19, para el que aún no se crea la vacuna.

Mientras tanto, el reguetonero dejó la pregunta: "¿Paramos la salida del álbum Colores este 20 de marzo o salimos a dar colores en este momento tan gris?", a lo que ha recibido más de 12 mil comentarios de sus seguidores en los primeros 40 minutos, la mayoría apoyando el lanzamiento con mensajes como: "el mundo necesita escuchar colores".

