Paul McCartney celebrará los 50 años del festival de Glastonbury

El músico británico Paul McCartney encabezará el cartel del próximo festival de Glastonbury, que en 2020 celebrará el medio siglo desde su primera edición.

El exBeatle subirá al escenario del prestigioso festival el 27 de junio, una semana después de haber cumplido 78 años, según confirmó este lunes la organización del evento.

También lee: Así reacciona Paul McCartney al ver a BTS interpretar "Hey Jude"

"Es un sueño hecho realidad. No había nadie a quien quisiéramos más para nuestro cincuenta aniversario", afirmó en redes sociales Emily Eavis, portavoz del festival.



McCartney, por su parte, indicó que está "encantado de ser parte de las celebraciones" de Glastonbury. "¡Nos vemos el próximo verano!", declaró el músico, que participó en el festival británico por última vez en 2004.



Hey Glasto - excited to be part of your Anniversary celebrations. See ya next summer! https://t.co/31yA40Eb4d

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 18, 2019