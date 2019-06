Paco de María hace disfrutar a jóvenes con música romántica

No todos lo jóvenes escuchan sólo ritmos urbanos o generos que están en apogeo actualmente, también existen aquellos románticos empedernidos que disfrutan con las propuestas como las de Paco de María.

Al menos eso se pudo apreciar ayer durante el íntimo show que ofreció el cantante sonorense en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde la mayoría de los presentes eran no mayores a los 30 años, quienes pudieron disfrutar con su sonido big band el cual mezcló con algunos ritmos latinos.

Durante el show, el cantante detalló que ese recinto es como parte de él, ya que es un artista habitual del Lunario, lugar al que guarda cariño.

Alrededor de las 21:30 horas, De María comenzó su recital para el que se hizo a acompañar por un grupo de músicos que lo mismo tocaban jazz, swing, boleros, baladas y hasta alguno que otro ritmo brasileño.

El show para el que Paco salió impecablemente vestido con un smoking negro, comenzó con los temas “Desahogo” y “Quién será”.

Durante el recital el músico agradeció el apoyo que ha tenido de sus fans en los 12 años que lleva de carrera artística.

“No tengo palabras para agradecer todo el cariño que me dan, de algo estoy seguro y eso es que sin ustedes no habría podido suceder todo lo que me ha pasado, así que gracias y vamos por muchos Lunarios más”, dijo visiblemente emocionado.

Como ya es costumbre en los conciertos de Paco de María, el cantante se dio el tiempo necesario para brindar un homenaje a uno de sus mayores inspiraciones musicales, Frank Sinatra. Por ello y con ayuda de su banda entonó “Lady is a tramp” y “Under my skin”.

Sinatra no fue el único recordado, Paco también se dio el tiempo para llevar al escenario a Juan Gabriel con: “Enamorarte” y “Lo mejor de tú vida”.

En el show también se escucharon “Cant take my eyes off you”, “Feeling Good”, “Came By me”, “Just a gigolo”, “Granada”, “My way” y “Make me Up”.

