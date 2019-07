One Ok Rock ofrece velada rockera al estilo nipón

Con gran emoción y a punto del desmayo, miles de fanáticos disfrutaron de la presentación de la banda de rock japonesa One Ok Rock, quien los puso a cantar, brincar y gritar eufóricamente en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Eran las nueve de la noche cuando se apagaron las luces del recinto y salieron al escenario el vocalista Takahiro Morita, el guitarrista Toru Yamashita, el bajista Ryota Kohama y el baterista Tomoya Kanki, estremeciendo el lugar por los gritos de sus admiradores.

Fue “Push Back” el tema abridor del show, siguiendo con “We are” y “Clock Strikes”, temas en donde el público subía sus celulares para grabar algunos minutos de su banda favorita, mientras que otros trataban de llegar lo más cerca al escenario.

“Hola México cómo se encuentran nosotros somos One Ok Rock, todos aquellos que quieran disfrutar digan Rock”, fueron las primeras palabras del vocalista en inglés al saludar a su audiencia, mientras lucía sorprendido por la gran entrega y pasión del público mexicano.

Los integrantes de banda de rock, la mayor parte del tiempo brincaban por todo el escenario, mientras que Taka, como le dicen de cariño sus admiradores, los animaba a cantar, bailar y mover los bazos de un lado a otro, siempre mostrando mucha interacción con la audiencia.

Llegó el turno de la canción “Chage” y al terminar “Unforgettable head high” el vocalista empezó a hablar un poco en español, “¡Hola!” fue su primer palabra, que al escuchar hablar, hizo que nuevamente el recinto se estremeciera por los gritos.

“¡Hola!”, ¿cómo están? Nosotros somos One Ok Rock y estamos muy felices de estar aquí de regreso, quiero que disfruten el día de hoy, gracias a todos, gracias por estar aquí…me siento feliz de regresar a México” continuo diciendo Taka en español.

El frio comenzaba a permear en el lugar debido al clima lluvioso, pero la mayoría de la audiencia presente no lo sintió, por el calor del momento y la pasión que se vivía en el lugar, mientras la banda seguía interpretando temas como “Take what you want”, “In the stars” y “Stand out fit in”.

Continuó un pequeño número musical, en donde los músicos se lucieron al tocar sus instrumentos, mientras que el vocalista tomaba un pequeño descanso, para así retomar con “Grow old die young” y “I was King”.

Muchos de sus admiradores pusieron a prueba sus conocimientos en el idioma Japonés y trataban de cantar las partes en japonés de algunas de las canciones, mientras que otros gritaban frases como “Arigatou” (gracias) o “daisuki” (te quiero).

Ya en la recta final, la agrupación cerró con “The beginning” y los tan esperados éxitos “Jaded” y “Wasted nights”, dejando a una audiencia deseosa de que la velada continuara y nunca terminara.

