El grupo colombiano de pop Morat compartió que en un momento de su carrera se sintió presionado por no seguir la tendencia musical y hacer reggaetón, pero prefieren hacer lo que les gusta y no ser exitosos, a ser esclavos de un sencillo que pegue y sea algo que odien hacer.

“Hay una cosa que nos preocupa más en este punto y es algo que nadie tiene en cuenta y es que cualquier artista es esclavo de un sencillo que funciona, todo el resto de su vida, nosotros seremos esclavos de ‘Cómo te atreves’ y vamos a ser felices porque nos encanta la canción, pero imagínate el riesgo de hacer una canción que no te gusta, sentirse presionados por un género que no es el tuyo, hacer una cosa que no te gusta y funcione”, dijo Juan Pablo Izasa en entrevista con EL UNIVERSAL.

El integrante del cuarteto enfatizó que no quieren que les pase como a bandas que los siguen por tan sólo un éxito y es el que más odian, pero tuvieron que hacerlo para pegar en las listas de popularidad, como fue el caso de Radiohead con su sencillo “Creep”.

“Y que funcione es lo peor que te puede pasar, porque viene un éxito inmediato que a lo mejor emociona, pero serás esclavo de una canción que no te gusta y eso es lo peor y eso nos asusta mucho más a nosotros que no pegar, por eso los sencillos que sacamos hoy en día nos tienen que encantar, porque si no ojalá no funcionen”, añadió el cantante.

Los integrantes aseguraron que, sí intentaron hacer reggaetón, así como todos sus compatriotas reggaetoneros, pero no les funcionó y no se sintieron cómodos en hacerlo.



“Hubo algún momento de experimentar, de decir, ‘haber toda la gente está haciendo eso y suena cool, que podemos hacer para hacerlo igual, pero sin perder nuestra esencia’, lo intentamos, pero no fue el género, ni la situación en la que nos sentimos más cómodos, pero si lo intentamos”, comentó Juan Pablo Villamil.

Aclararon que no tienen nada en contra del género, pero es algo que preferirían no hacer y enfocarse en lo que realmente les gusta y apasiona, como es el pop y el rock y así tratar de invadir las listas de popularidad con su estilo único.

“Nos encanta que a Colombia le esté yendo bien en el reggaetón, es una cosa que le ha aportado una imagen muy importante al país, pero nos encanta hacer cosas distintas y alejadas de lo que se está haciendo en Latinoamérica, porque entre más variedad exista mejor”, indicó Villamil.

Pero al respecto no niegan que, sí se sintieron presionados por seguir las tendencias, “Pero la presión persiste, pero creo que es normal, cualquier persona que no haga un género que no está en tendencia tiene esa presión, tu prendes la radio y sólo es reggaetón y si a uno le gusta es el rock, creo que de cierta forma si te sientes presionado que lo que te gusta no esta tan favorecido en el mundo de hoy”.

Además, consideran que hacer algo diferente los obliga a esforzarse y ver la manera de que el género que tanto aman compita con las tendencias musicales actuales. Y esa lealtad por hacer lo que les gusta y siempre ser honestos con sus sentimientos, les hace afrontar y superar los retos en su carrera artística y es por ello que tampoco se estresan por tratar de hacer un nuevo álbum que supere el éxito del anterior.

“Es inevitable, pero tratamos de no pensar mucho en eso, ya que eso no hace que las canciones sean mejores, y solo hacerlo solo te estas preocupando y estresando, más bien nos enfocamos en escribir buenas canciones y ofrecer buenos conciertos y así solventamos las preocupaciones”, explicó Simón Vargas.

Martín expresó su agradecimiento a México, porque es gracias a todos sus admiradores mexicanos que hay podido llegar a donde están. Para ellos México fue el país que catapultó su carrera e incluso gracias a eso hasta ya pueden tocar en su propio país.

“México es un país que es muy especial por su tamaño y eso es una prueba de fuego, si funciona acá, eso significa que será igual para Estados Unidos, Latinoamérica, nosotros empezamos en España, pero al llegar a México se notó el cambió porque empezamos a tocar en México, y de pronto ya empezábamos a tocar en Chile, en Ecuador, incluso en Colombia”.

El cuarteto se prepara para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 21 de noviembre, para la agrupación ya sería la décima vez que se presentarán en el recinto.

“Desde que llegamos a México sentimos que nuestra carrera cambió drásticamente, en ningún momento imaginamos que esto iba a pasar y menos así de rápido, la cantidad de Auditorios que hemos hecho, somos lo suficientemente consistentes para valorarlo, pero aun hace falta mucho trabajo y ojalá podamos seguir haciendo muchos más conciertos ahí y seguir visitando México toda la vida”, dijo Isaza.

rad