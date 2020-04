Mon Laferte sufre de ansiedad por la cuarentena y pinta toda su casa

Mon Laferte ha pasado la cuarentena pintando y espera que cuando termine la crisis que a traviesa el mundo debido al Covid-19, su exposición plástica del Museo de la Ciudad de México pueda reanudarse y recorrer varios sitios de la República Mexicana.

“Una característica de mi persona es que soy un poco ansiosa, entonces siempre estoy haciendo cosas, me cuesta mucho descansar, entonces llegó el encierro y estoy pintando mi casa por fuera, con un montón de monitos, parece como jardín infantil, porque tiene muchas figuritas y me puse a pintar como loca, ya tengo toda la casa pintada y por dentro puse las puertas de colores y he estado pintado compulsivamente”, comentó la cantante a EL UNIVERSAL.

La cantautora de temas como “Tu falta de querer”, “Amárrame”, “Mi buen amor”, entre muchos más, explicó que la pintura es una de sus pasiones y siempre aprovecha cada momento para pintar algo.

“De pronto cuando estoy de gira, me llevo los lienzos, los pinceles y pinto, es algo que hago todo el tiempo”, exclamó.

A mediados de marzo la chilena preparo por primera vez en su carrera artística una exposición de sus obras en el Museo de la Ciudad de México, la cual iba a permanecer un par de semanas, pero desafortunadamente por la cuarentena que se implementó en el país a causa del coronavirus, dicha exhibición se canceló.

“No sé qué vaya a pasar, mi exposición se tuvo que cerrar, no alcanzó ni a estar ni dos semanas, no sé si se abrirá y agendará nuevamente, me encantaría que la gente pueda alcanzar a ver esta obra y poder llevar esta exposición a otras ciudades, seria súper bonito, recorrer el país sería maravilloso”, expresó.

Mon se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado “Biutiful” el cual ya se encuentra disponible en todas sus plataformas digitales.



