Moderatto se lleva la tarde en el Festival Zapal

Este sábado se llevó a cabo la cuarta edición de Zapal, único festival musical de Saltillo, evento que reúne a músicos y bandas mexicanas de distintos géneros como el rock, reggae, ska, y este año, la sorpresa fue la inclusión de la música electrónica en el escenario “La Aldea”.

“Zapal surge porque me contrataron para operar otro festival y dos semanas antes me cancelaron todos entonces les dije a los organizadores: disculpen ya no voy a trabajar ese festival pero les voy a hacer uno mucho mejor en Saltillo”, contó Alfonso Domene, organizador de Zapal en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Hacienda El Mimbre es el espacio en el que se lleva a cabo el evento que tiene como propósito resaltar la belleza de México por lo que es fundamental la participación de comunidades rarámuri, mexicas, otomíes, entre otras, quienes realizan actividades que enaltecen sus tradiciones como bailes y limpias. Entre las actividades que se llevaron a cabo hubo meditación, concierto de cuencos y temazcal.

Artistas emergentes como Campuzano y Drims se presentaron en el escenario principal desde las 12:00 horas que arrancó el festival pero fue con la presentación de Los Estrambóticos que el público comenzó a cantar con las manos en alto.

“Nos dio mucho gusto ver a la gente correr hacia el escenario cuando empezamos a tocar, tiene muchísimo tiempo que no veníamos a Saltillo, como 15 años, pero siempre es un placer volver”, comentó Arturo ruelas, vocalista de la banda.

Entre las novedades del escenario La Aldea, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba se presentó con su nuevo proyecto solista, con el que, sin utilizar una consola como DJ, mezcló en un set distintos ritmos musicales como opera, cumbia, tecno y hasta bolero; las mezclas hicieron bailar a los asistentes.

Siddhartha, Alemán y Enjambre fueron otras de las bandas que tocaron mezclando el rock, rap y pop con nuevas canciones en su repertorio.

La tarde se la llevó Moderatto cuando con canciones como “no podrás” y “Quemandome de amor” enloqueció a sus fans mientras Jay de la Cueva, el vocalista de la banda, caminaba entre el público y se quitaba la playera para regalarla. Lo más aplaudido llegó en la recta final de su presentación cuando subió a un fan a tocar la guitarra con él.

“Queremos celebrar la diversidad de la música y esta tarde es increíble que pueda existir tanta música junta sin importar el género; queremos que alguien se suba a tocar la guitarra de Ya lo veía venir”, expresó Jay de la Cueva.

Daniel, de Torreón, fue el afortunado que bajó del escenario no sólo con la experiencia: "¿Te gusta mi guitarra? Te la regalo", dijo Jay antes de despedir a Daniel.

Café Tacvba fue una de las últimas bandas en tocar y pusieron a bailar a todos al ritmo de “Chilanga Banda” además de algunos temas del nuevo disco, siempre acompañados de su espectáculo de luces que mantuvo el escenario Zapal lleno hasta las 23:00 horas.

maf